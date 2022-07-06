إظهار نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول من خلال موقع الوزارة الرسمي لجميع المحافظات

تم تفعيل موقع نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج بمجرد الاعلان عن ظهورها رسميا من قبل وزارة التربية العراقية، وقد اعتمدت الوزارة بالفعل اكثر من موقع لإعلان النتيجة لتخفيف الضغط على الموقع الرئيسي، وعلى رأسهم موقع ناجح وموقع نتائجنا الذي يتمكن الطلاب من خلاله الحصول على الدرجات كاملة، في محافظة بغداد، البصرة، الرصافة، الكرخ ، ذي قار ديالى، كركوك، كربلاء، ميسان، النجف، المثنى، نينوى، القادسية، بابل، الأنبار، صلاح الدين ، اربیل ، دهوك ، وغيرها.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول

في آخر تحديثات لموقع وزارة التربية العراقي الرسمي فإنه من المرجح أن تظهر نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول، خلال ساعات معدودة حيث أكدت المصادر انه انتهت كافة عمليات الفرز وتصحيح أوراق الامتحانات في معظم محافظات العراق ولم يتبقى إلا 7% فقط من عمليات التدقيق الكلي والتأكد من الدرجات النهائية لكل طالب، ومن ثم ارسال النتائج لوزير التعليم العراقي ليتم اعتمادها رسمياً، ويتم نشر النتائج مباشرة من خلال موقع نتائجنا أو موقع ناجح أو أحد المواقع المعتمدة من طرف وزارة التربية والتعليم العراقية كما ذكرنا في السابق.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول

جدير بالذكر أنه أتم الطلاب امتحاناتهم خلال الاسبوع الأخير من شهر يونية المنصرف، وتم ذلك في لجان امتحان مؤمنة ومجهزة بشكل كامل لاستقبال الطلبة والطالبات مع رفع الاستعدادات الكاملة لاستقبال اي اصابات بفيروس كورونا، وقد انتهت فترة الامتحان بهدوء، دون رصد أي مشاكل، وهم الآن على موعد مع ظهور نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول، التي ينتظروها بفارغ الصبر، وسوف يحصل الطلاب على نتائجهم بشكل الكتروني بمجرد اعلانها رسميا، وذلك باتباع الخطوات التالية: