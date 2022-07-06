نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع Results نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول || الإستعلام عن نتائج الفصل الثاني برقم المقعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول، يواصل الطلاب وأولياء الأمور بحثهم عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول، وخاصة بعد التصريح الاخير الذي صدر عن وزارة التربية والتعليم العراقية، الذي أكدت فيه بان هناك مجموعتين توزعت فيهما المحافظات العراقية، على أساس ان تظهر النتائج تباعا في محافظات المجموعة الأولى أولاً، ثم تعلن النتيحة في محافظات المجموعة الثانية بعد ذلك، هذا ومن خلال السطور القادمة نقدم كلم تفاصيل الاطلاع على النتائج الكترونياً.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول

أعلنت العديد من المصادر القريبة من وزارة التربية والتعليم العراقية، أنه ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الافراج بشكل رسمي عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول، حيث انتهت لجان الكونترول من حوالي 90% من أعمالها، والتي تشمل عمليات التصحيح والتجميع ورصد درجات الطلاب، واكدت المصادر أن النتائج جاهزة الآن لاعتمادها من قبل سيادة وزير التعليم العراقي، وعليه فمن المتوقع ظهور النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد اشارت التقارير الأولية إلى ارتفاع نسبة نجاح الطلاب بشكل ملحوظ هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، وقد انتهى الطلاب من تأدية امتحانات الصف الثالث المتوسط منذ عدة أيام، في لجان امتحان مؤمنة مع لتشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول

وفي السياق ذاته تم تفعيل رابط الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقي وموقع نتائجنا التابع له ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول، بشكل الكتروني، للتسهيل على الطلاب وأولياء امورهم في عملية استخراج النتيجة، كما أوضحت الوزارة الخطوات الآمنة التي يلزم اتباعها حتى يتم الحصول على النتيجة، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

أولا يجب عليك الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

. والخطوة الموالية يقوم المستعلم بتحديد نتيجة ثالث متوسط.

سوف تظهر قائمة بأسماء المحافظات.

يجب اختيار خانة المحافظة التابع لها الطالب.

بعد ذلك يجب إدراج بيانات الطالب بشكل صحيح وخاصة رقم الجلوس

سوف تجد خانتين بهما حالة النتيجة (سواء تم النشر أو لم يتم النشر ).

اضغط على عرض النتائج في حالة تم نشرها.

ساعات قليلة وتظهر نتائج الصف الثالث المتوسط الكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية وعلى موقع نتائجنا الخاص بنتائج طلاب العراق، حيث ستعتمد الجهات المعنية نتائج المحافظات العراقية بالتدريج بحيث يتم رفع النتائج لكل محافظة على حدا، وذلك تجنباً للضغط الزائد على مواقع النتائج التي يسبب مشاكل في الموقع اثناء استعلام الطلاب عن النتائج.