نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية برقم الهوية 2022 فحص شيكات الشؤون في فلسطين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد توقف دام قرابة عام ونصف وعودة المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية ، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية اليوم موعد صرف دفعة من شيكات شؤون 2022 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

رابط فحص شيكات الشؤون الاجتماعية برقم الهوية

وقبل البدء في إصدار الشيكات للأسر الفقيرة ، يبحث العديد من المستفيدين عن رابط للتحقق من شيكات الشؤون الاجتماعية 2022 برقم الهوية على موقع وزارة التنمية عبر البوابة الموحدة.

قالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي ، إنها ستبدأ بتوزيع مخصصات الشؤون على الأسر ذات الدخل المحدود والمهمش المشاركة في برنامج التحويلات النقدية اليوم الأربعاء 6 يوليو.

وزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين

وبالنظر إلى أن هذه الدفعة المالية تمت قبل ساعات فقط من عيد الأضحى ، فمن المتوقع أن يناقش وزير التنمية ، أحمد مجدلاني ، تفاصيل صرفها في بيان سيصدره صباح غد الأربعاء.

رابط التحقق من رابط الشؤون الاجتماعية

اعتبارًا من الآن ، يعد موقع وزارة الشؤون الاجتماعية هو الرابط الرسمي الوحيد المتاح في هذا الصدد ؛ لم يتم سداد المدفوعات للمستفيدين منذ شهر رمضان عام 2021 ، عندما تم سداد الدفعة الأخيرة.

في ظل الوضع المالي الصعب الذي تعيشه السلطة الفلسطينية والحكومة بقيادة محمد اشتية حاليًا نتيجة انسحاب المساعدات الأوروبية قبل بضعة أشهر ، فإن هذه الدفعة هي من رابط تقييم شيكات الشؤون الاجتماعية 2022.

وقالت وزارة المالية في رام الله ، أمس ، إن وزارة التنمية الاجتماعية ستنفذ مبلغ 35 مليون شيكل سيخصص لتخصيص الشؤون الاجتماعية وفق البروتوكولات العرفية.

وزعم المدهون أنه تم في أول أمس تسليم مواد مساعدة (سكوتر وكراسي متحركة وكراسي متحركة كهربائية) للمعاقين.

وكشف المدهون عن مخطط العمل مقابل المال الذي سيستهدف 1500 صياد في الأشهر المقبلة ، فضلا عن برنامج لصيانة قوارب الصيادين الفقيرة.

وأكد أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل مع العديد من المنظمات الأجنبية والشركاء المحليين للتحضير لمشروع الأضاحي لعيد الأضحى ، وأنه سيتم تسليم هدايا اللحوم لعشرات الآلاف من الحالات الاجتماعية المدرجة في برامج الوزارة.