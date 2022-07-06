نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ابن الدورة” نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول برقم الجلوس عبر موقع وزارة التعليم العرقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج ثالث متوسط العراق، ترتفع عمليات البحث بشكل كبير حول نتائج المرحلة المتوسطة من التعليم في العراق حيث تكرر عمليات البحث بشكل كبير حول نتائج الثالث المتوسط ومتى موعد إصدارها وظهورها وهو الأمر الذي هناك اختلاف عليه وتعتبر تلك المرحلة من أهم المراحل في التعليم فهي نهاية مرحلة التعليم الأساسية في العراق ولذلك هناك حالة من القلق الكبير بين الطلاب وأولياء الأمور حول النتيجة ولذلك أعلنت الوزارة أن النتائج سوف يجرى اعتمادها خلال الفترة القليلة القادمة وذلك بعد الانتهاء من كافة عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

نتائج ثالث متوسط العراق

ومن جانبها طالبت وزارة التعليم في العراق كافة طلابها بالاستعداد خلال تلك الفترة من أجل الحصول على النتائج وقد طالبتهم بتسجيل حساب شخصي لكل طالب عب موقعها الرسمي على الإنترنت وذلك من أجل الحصول على نتائج الثالث المتوسط والتي قد أكدت الوزارة أن الإعلان عنه بشكل رسمي سوف يكون من خلال موقعها وبيان رسمي من الوزارة ولهذا تطالب الوزارة مختلف الطالب بالصبر حتى نهاية مرحلة تصحيح الدرجات وغيرها من الأمور الأساسية الأخرى.

نتيجة الصف الثالث متوسط في العراق

ومن الجدير بالإشارة إلى أن هناك بعض المحافظات التي من المتوقع أن تتأخر في الظهور بعض الشيء ومن المؤكد أنها سوف تكون بالمرحلة الثانية من الاعتماد حيث لن يتم الإعلان عن النتائج لكل المحافظات دفعة واحدة ولكنها سوف يتم تقسيمها إلى مرحلة أولى وأخرى ثانية ومن المتوقع أن تظهر المحافظات الآتية كمرحلة أولى :-

بغداد.

الرصافة.

الرصافة الأولى .

الرصافة الثانية.

الرصافة الثالثة.

نينوى.

القادسية.

الكرخ.

الكرخ الأولى.

الكرخ الثانية

الكرخ الثالثة.

النجف.

الأشراف.

بابل.

صلاح الدين.

ميسان.

ديالى.

المثنى.

كركوك.

واسط.

السليمانية.

أربيل.

رابط نتائج الثالث المتوسط العراق

هذا ويستطيع كل شخص يرغب في الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول فور ظهورها واعتمادها من قبل الوزارة من تسجيل الدخول إلى رابط نتائج الثالث متوسط العراق وكتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك واختيار الإدارة التابع لها الطالب والمحافظة التابع لها من أجل الحصول على النتائج .