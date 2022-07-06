نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022 || ظهور نتائج جميع المحافظات العراقية على موقع الوزارة الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازلنا نتابع معكم أهم وآخر الأخبار بخصوص نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق، حيث اصبحت هذة النتائج هي الأكثر بحثًا حاليًا على كافة محركات البحث وصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي منذ أن أعلن المسؤولون في وزارة التربية العراقية بشكل رسمي أن درجات الطلاب أصبحت متاحة الآن ويمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي للوزارة وعدد من المواقع الأخرى، كما أوضحت الجهات المسؤولة الخطوات الآمنة التي يمكن من خلالها استخراج النتائج بشكل الكتروني دون معاناة، وفي التقرير التالي سوف نوضح لكم كافة التفاصيل.

نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق

تم الإعلان رسمياً أن عن ظهور نتائج الثالث متوسط2022 في العراق، يمكن الآن لجميع الطلاب من خلال الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أن يحصلوا على درجاتهم بالتفصيل، حيث حرصت الوزارة على توفير طريقة آمنة للطلاب وذويهم يمكنهم من خلالها الحصول على النتائج من المنزل في ظل انتشار الوباء المستجد، وجدير بالذكر أيضا انه تم تجهيز لجان الامتحانات على اكمل وجه لاستقبال الكلاب مع التشديد على الالتزام التام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، وقد نجحت الوزارة بالفعل في انهاء فترة الامتحانات بسلام دون رصد أي مشاكل أو معوقات، وقد تمكن الآلاف من الطلاب من الحصول على درجاتهم وأشارت التقارير إلى ارتفاع نسبة النتيجة هذا العام بشكل ملحوظ إذ تعدت نسبة النجاح 75%.

الحصول على نتائج الثالث متوسط ​​نتائج 2022 في العراق

يمكنكم الآن استخراج نتائج الثالث متوسط 2022 في العراق، بكل سهولة بشكل الكتروني من خلال الموقع الرسمي للوزارة او نوقع ناجح، وهي المواقع المعتمدة من الوزارة لإعلان النتائج، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالضغط على رابط وزارة التربية والتعليم العراقية .

. ثم قم بتسجيل الدخول إلى موقع الوزارة.

ستظهر أمامك بعض الخيارات، حدد “نتائج 2022 للصف الثالث المتوسط”.

بعد ذلك سيطلب منك الموقع ادخال بعض البيانات، مثل الاسم، والرقم الإمتحاني، ورقم الهوية الوطنية.

بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة، اضغط فوق استعلام وستظهر النتائج بالتفاصيل في كافة المواد.

ساعات قليلة جداً ويصبح الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط متاح على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث اعلنت مصادر من الوزارة ان اعمال الكنترول قد انتهت وتعمل الوزارة الآن على تجميع ورصد درجات الطلاب، ومن المقرر ان يتم اعتماد النتائج في الساعات القادمة ويتم طرحها على موقع الوزارة للنتائج وموقع نتائجنا الخاص بنتائج العراق.