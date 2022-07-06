استطلاع: 42% من الأمريكيين يعانون مشاكل اقتصادية

جدة - نرمين السيد - وأشار الاستطلاع، الذى أجرته جامعة "مونماوث" الأمريكية ونشرت نتائجه اليوم، إلى أن غالبية المشاركين فى الاستطلاع ذكروا أن ما تتخذه الحكومة الفيدرالية من إجراءات أضرت بهم وأن سياسات الإدارة الأمريكية لا تعود بالنفع على الطبقة الوسطى فى المجتمع.
وذكر 42%، أو 4 من كل 10 أشخاص، من المشاركين أنهم يكافحون من أجل مواصلة تحمل الأعباء المالية بينما ذكر أقل من النصف، 47%، أن وضعهم المالى الراهن مستقر و9% فقط قالوا إن وضعهم يتحسن.
ويأتى هذا الاستطلاع بزيادة 18 نقطة عن استطلاع أجرته نفس الجامعة فى العام الماضى حين ذكر 24% من المشاركين فى الاستطلاع أنهم يتعرضون للضغوط الاقتصادية.
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