عاجل- وفاة الأمين العام لمنظمة «أوبك»

جدة - نرمين السيد - وقال كيارى فى تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "لقد فقدنا الدكتور محمد سانوسى باركيندو.. توفى فى حوالى الساعة 11 مساء أمس الخامس من يوليو.. لا شك أن هذه خسارة كبيرة لعائلته، ولمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، ولبلدنا نيجيريا، ولأوبك ومجتمع الطاقة العالمى".

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