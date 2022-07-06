روسيا توقف شحن النفط الكازاخستانى إلى الأسواق العالمية

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الروسية، إن عمل خط نقل النفط المذكور أوقف بقرار من محكمة مدينة "نوفوروسيسك" بجنوب روسيا لمدة 30 يوما، مشيرة إلى أن سبب اتخاذ هذا القرار القضائى، هو الانتهاكات البيئية التى تم تحديدها والتى يجب التخلص منها لكى يستأنف الخط عمله.
وتعتزم الشركة المشرفة على تشغيل الخط استئناف قرار المحكمة والاعتراض عليه لدى الجهات القضائية الروسية المختصة.
يُذكر أن روسيا أوقفت شحن النفط الكازاخستانى عبر الخط المذكور فى 19 يونيو الماضى، بسبب اكتشاف 50 لغما من زمن الحرب العالمية الثانية فى بحر قزوين.
ويعد خط النفط الكازاخستانى من أكبر طرق نقل النفط من بحر قزوين إلى الأسواق العالمية بطول 1.5 ألف كيلومتر.
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