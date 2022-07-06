العالم اليوم - "لحظة رعب" في ويمبلدون.. جوكوفيتش أظهر روحا رياضية عالية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 يوليو 2022 09:21 صباحاً - نال لاعب التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش إعجاب عدد كبير من متابعي بطولة ويمبلدون، بعد سقوط خصمه النجم الإيطالي الشاب يانيك سينر.

وكان اللاعبان يتواجهان لحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

ومن بين أبرز لحظات المواجهة، سقوط سينر على أرضية الملعب، حين كان يركض لالتقاط الكرة بالقرب من الشباك.

وحينها كان اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما متقدما على جوكوفيتش في أول مجموعتين.

ورغم ذلك، لم يتأخر جوكوفيتش في تقديم المساعدة لمنافسه، الذي رصدته عدسات المصورين يتألم ويمسك بكاحله.

وتقدّم الصربي ذو الـ35 عاما إلى سينر، ثم ساعده على الوقوف، وسط تصفيقات الجماهير الحاضرة.

وأشاد المتابعون بالروح الرياضية العالية التي أظهرها جوكوفيتش، رغم أنه كان متأخرا في النتيجة ويواجه الإقصاء من ويمبلدون.

يشار إلى أن المباراة انتهت بتأهل جوكوفيتش إلى المربع الذهبي بنتيجة 5-7، 2-6، 6-3، 6-2، و6-2.