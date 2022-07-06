العالم اليوم - وفاة محمد باركيندو أمين عام منظمة "أوبك"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 يوليو 2022 09:21 صباحاً - قال ميلي كياري الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية اليوم الأربعاء إن الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو توفي. وأضاف كياري على تويتر "فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو"، مضيفا أن الوفاة حدثت في نحو الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء.

وقال إن الوفاة "خسارة كبيرة لأسرته المباشرة، والمجلس الوطني للبترول، وبلدنا نيجيريا، وأوبك، ومجتمع الطاقة العالمي".

تولى بركيندو منصب الأمين العام لمنظمة أوبك منذ عام 2016، وقبل ذلك كان محافظ نيجيريا في المنظمة خلال الفترة بين 2009 و2010.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اختارت في يناير الماضي، الكويتي هيثم الغيص ليصبح أمين عام المنظمة، خلفاً للنيجيري محمد باركيندو، على أن يتولى مهام من منصبه في أول أغسطس.

والغيص من المخضرمين في مؤسسة البترول الكويتية، وشغل في السابق منصب محافظ الكويت بالمنظمة من 2017 حتى يونيو 2021، ويشغل في الوقت الحالي منصب نائب العضو المنتدب للتسويق الدولي بمؤسسة البترول الكويتية.