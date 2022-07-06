نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رواتب الضمان الاجتماعي المطور ورابط التسجيل وشروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة راتب الضمان الاجتماعي المطور ، يبحث مستفيدي الضمان الاجتماعي عن كيفية التحقق من استحقاقهم لراتب شهر ذو الحجة والتعرف على شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي، وموعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بالفعل ما سنقوم بتوضيحه لكم من خلال هذا المقال.

موعد نزول رواتب الضمان الاجتماعي شهر ذو الحجة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد نزول رواتب شهر ذو الحجة لمستفيدي الضمان الاجتماعي سيوافق الأول من شهر ذو الحجة الجاري، وسيتم إيداع الدفاعت في الحسابات البنكية المسجلة لدي المستفيدين.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لإتمام عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي، ويشترط التأكد من توافر الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي قبل إتمام عملية التسجيل، ولذلك سنوضح لكم الآن خطوات إتمام التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

أولاً الدخول على رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار إنشاء حساب جديد والضغط عليها.

الضغط على البوابة الإلكترونية للضمان الاجتماعي.

تعبئة البيانات المطلوبة.

تحديد الفئة الخاصة بالضمان، وتحديد مكتب الضمان.

تسجيل بيانات المواطن المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها.

الضغط على زر الإرسال.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعض الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي والتي أكدت على توافرها لدي المستفيدين وهي:

عدم إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي في إحدى دور الإيواء. تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أحقية المواطن للحصول على معاش الضمان الاجتماعي. أن يكون الحد الأدني لراتب الفرد داخل الأسرة 550 ريال سعودي، وراتب العائلة 1100 ريال سعودي. إذا كان لدي العائل أكثر من أسرة يصرف لكل أسرة معاش مستقل. يشترط أن يكون المستفيد من الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية، ويقيم في السعودية إقامة دائمة. عدم وجود أي ممتلكات باسم المستفيد من الضمان.

راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية متمثلة في المتحدثة باسم الرسمي للوزارة “آل حماد” أن خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان” قد وجهه تعليماته لولي العهد السعودي “الأمير محمد بن سلمان” بصرف ملياري ريال سعودي راتب إضافي لمستفيدي الدعم للضمان الاجتماعي السابق والمطور يصرف مرة واحدة.

توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- بناء على ما رفعه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بصرف ملياري ريال سعودي بواقع معاشًا إضافيًا لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، سوف يشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور. — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- بناء على ما رفعه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بصرف ملياري ريال سعودي بواقع معاشًا إضافيًا لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، سوف يشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور. — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) July 4, 2022

الاوراق المطلوب تقديمها للحصول على الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الأوراق التي يجب على المستفيد تقديمها ليتم تفعيل الحصول على راتب الضمان الاجتماعي وهي:

تقديم إقرار بعدم وجود مصدر دخل لدي المستفيد. الهوية الوطنية لأفراد الاسرة موضح فيها السن والحالة الاجتماعية. تقديم أوراق الطلاق، في حالة إذا كانت المستفيده مطلقة. إحضار شهادة الوفاة، إذا كانت المستفيده أرملة.

خطوات تحديث بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يجب على المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية تحديث بياناتهم بشكل مستمر لتأكد من استحقاقهم للحصول على الرواتب، وسنوضح لكم الآن خطوات إتمام عملية تفعيل التحديث البيانات:

الدخول عل رابط الموقع الرسمي وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على تسجيل الدخول.

ادخال الاسم ورقم الهوية والرقم السري.

الضغط على تحديث البيانات.

مراجعة البيانات الخاصة بالمواطن.

الضغط على زر الإرسال.

وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة البيانات المقدمة لتأكد من استحقاق المواطن للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطور.

طرق التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أرقام وطرق التواصل للاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية وهي: