نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح موقع وزارة التربية سوريا |رابط نتيجة البكالوريا 2022 السورية |نتيجة الدورة الأولى moed.gov.sy في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الطلاب في جميع المحافظات السورية فتح موقع وزارة التربية سوريا 2022، من أجل الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة الشهادة العامة الدورة الأولى، والتي من المرجح أن تعلن قبل عيد الأضحى المبارك، بعد أن أوشكت جميع مراحل التصحيح في جميع المحافظات من الانتهاء من عملها، حتى تكون جاهزة لكي يوقع عليها السيد الدكتور دارم طباع وزير التربية السورية، ثم يقيم مؤتمراً صحفياً لإعلان نسبة النجاح في الشعب المختلفة العلمية والأدبية والشرعية، وكذالك إعلان أسماء الطلبية الأوائل في كل شعبة.

كانت وزارة التربية السورية قد أعلنت أن النتائج سوف ترفع في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى للوزارة الترتيب للدورة الثانية، التي تقرر لها في الأول من شهر أغسطس القادم لجميع الفروع، والمعروف أنه بعد رفع النتيجة على موقع وزارة التربية سوريا يتم منح الطلاب خمسة أيام للاعتراض على درجاتهم، قبل أن يفتح باب التسجيل الإلكتروني لامتحانات الفترة الثانية، والذي سيبدأ بعد إعلان النتيجة حتى يوم 2022/07/21 القادم، لذالك فلا يوجد وقت كثير لكل هذه المراحل.

نتائج الصف التاسع شهادة التعليم الأساسي والتي يترقب الطلاب رفعها أيضاً، بعد أن قاربت كافة أعمال التصحيح والرصد من الانتهاء والتي سوف ترفع عبر تطبيق النتائج، الذي أعدته الوزارة حتى يدخل الطلاب عليه والاستعلام من خلاله، والتي ستعلن قبل عيد الأضحى حتى لا يتوتر الطلاب نتيجة الانتظار الطويل للنتيجة، سواء الثانوية أو التعليم الأساسي.

موقع وزارة التربية سوريا 2022

في ظل التطور الذي تنشده وزارة التربية فقد أنشأت موقع خاص بالوزارة، لتقديم كافة الخدمات الإلكترونية من خلاله ومن أهم تلك الخدمات ألاستعلام عن النتائج، حتى توفر على الطلاب التزاحم على المدارس لمعرفة نتائجهم سواء للطلاب النظاميين أو الأحرار، في مختلف المحافظات السورية المحررة.

نتائج بكالوريا سوريا الدورة الأولى

الدخول على موقع وزارة التربية moed.gov.sy .

. النقر على نتائج البكالوريا 2022 الدورة الأولى.

تسجيل البيانات المطلوبة من الطالب الاسم ورقم الاكتتاب.

النقر على بحث لتظهر تفاصيل النتيجة من درجات ونسبة نجاح.

الثانوية العامة السورية

الشهادة الثانوية العامة من أهم الشهادات في حياة الطلاب العلمية، لذا تحرص وزارة التربية على التدقيق الكبير في التصحيح، وتعمل الوزارة على أن يحصل كل طالب على حقه ولا يظلم أي طالب نتيجة أي خطأ في الرصد والتجميع، وتمر عملية التصحيح بمراقبة كبيرة من بداية تسجيل الطالب بياناته، ثم تجميع الأوراق وتشميعها ونقلها لمراكز التصحيح وإجراء عملية التصحيح، وإعلان النتائج إلكترونياً للطلاب في مختلف المحافظات.

موقع وزارة التربية سوريا

في ظل التطوير المستمر من وزارة التربية أعلنت الوزارة عن تطبيق جديد، يمكن للطلاب تحميله والاستعلام الإلكتروني عن النتائج بواسطته، وهذا البرنامج متوافق مع الهواتف الذكية الحديثة ويمكن الإستعلام عنه وتحميله، من خلال التفاصيل الموجودة على موقع الوزارة الرسمي.