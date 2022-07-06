نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط حساب المواطن 1443 لجميع الفئات الأعزب والمتزوج وأهلية المطلقات والأرامل خطوات تسجيل جديد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط حساب المواطن بعد إعادة فتح التسجيل مرة أخري بأوامر ملكية حتي تتمكن الأسر من الحصول على دعم نقدي يواكب احتياجاتهم الأساسية، ويمكنهم من مواجهة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، ولذلك قام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار قرارات جديدة، وأوامر ملكية تفيد بإعادة فتح التسجيل مرة أخرى، وذلك بعد استمرار التوقف لمدة طويلة منذ ٢٠٢٠، ولمعرفة كافة الشروط، والتفاصيل الجديدة تابع المقال.

شروط حساب المواطن للرجل الأعزب

تختلف شروط التسجيل في حساب المواطن بين المواطنين، وسوف نوضح لكم كافة الشروط المعلنة لجميع الفئات، ولمعرفة الشروط الخاصة بالرجل الأعزب تابع النقاط التالية:

في البداية من الشروط الرئيسية أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية، والأصل، وان يكون التابعين حاملين لنفس الجنسية السعودية فقط.

أن كان المتقدم عازب فيجب أن يكون سنه لا يقل عن ٢٤ سنة، وعند التقديم لمن هم أقل سنًا فمن الضروري تقديم مستند رسمي مثل فاتورة الكهرباء او عقد ايجار للتأكد من الاستقلالية.

الدخل الخاص بالمواطن العازب يجب أن يكون كحد أقصى ٦٠٠٠ ريال، ولا يزيد عن ذلك المبلغ.

شروط حساب المواطن المتزوج

من أساسيات قبول الطلبات من الرجل المتزوج أن يتناسب دخله الشهري مع الحاسبة الخاصة بالدعم، ولمعرفة المزيد تابع:

أنه في حالة زيادة الدخل الخاص بالمتزوج فذلك يؤدي إلي تقليل الدعم.

تتوقف قيمة الدعم على عدد التابعين له، ومن يعول، مجموع الدخل الخاص بكافة الأفراد في الأسرة.

يستطيع المواطن الذهاب الي رابط منصة حساب مواطن، ومن ثم الضغط على حاسبة الدعم لكي يتمكن من معرفة قيمة الدعم الخاص به.

شروط أهلية المطلقات والأرامل

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

التزام بتقديم الأوراق الرسمية التي تثبت صحة حالتها الاجتماعية.

تقديم صك إعالة للأبناء.

في حالة الطلاق يجب تقديم صك الطلاق.

أما عن السيدة المهجورة فعليها تقديم صك هجران صادر، وموثق من المحكمة السعودية.

الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/u8K0etss7W

علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT — حساب المواطن (@citizenaccount) الآن بإمكانكم التسجيل في برنامج #حساب_المواطن وذلك عبر

الرابط:https://t.co/u8K0etss7W

علمًا بأن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل. pic.twitter.com/RHAKeB1wrT — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

رابط التسجيل في حساب المواطن والخطوات

في البداية عليك الذهاب إلى رابط منصة حساب مواطن الإلكترونية ca.gov.sa.

ثم انشاء حساب جديد.

بعد ذلك ادخال كافة البيانات.

إدخال رقم الهوية، ووسائل التواصل البريد ورقم الهاتف.

ثم إضافة معلومات، وتاريخ الميلاد.

سوف تجد رسالة على هاتفك بها رقم سري مؤقت يمكنك من خلالها الدخول الي حسابك، ومن ثم تسجيل الدخول، وتغيير الرقم السري حسب رغبتك.

في هذه الخطوة قم بإضافة باقي البيانات المطلوبة منك.

ادخل بيانات الأفراد التابعين لك، ومعلومات الدخل، والمسكن.

سوف يطلب منك إرفاق المستندات التي تثبت صحة بياناتك قم برفعها الي المنصة.

في النهاية راجع جميع البيانات التي أدخلتها بدقة، واضغط على تقديم الطلب.

الفرق بين الأهلية والاستحقاق

الفرق بين الأهلية والاستحقاق يتضمن شروط محددة كالجنسية، والإقامة الكاملة في الأراضي السعودية مع توافق البيانات مع الجهات المعنية على أن يتم الاستحقاق الفعلي من خلال عدد أفراد الأسرة التابعين، ومبلغ الدخل الإجمالي للأفراد في الأسرة الواحدة، واعمار كل فرد.

التواصل مع حساب المواطن

يمكنك التواصل مع البرنامج، وتقديم الشكاوي أو الاستفسارات عن طريق الذهاب الي الحساب الرسمي المنصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر او الاتصال على الرقم الموحد ١٩٩١٢.