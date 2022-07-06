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عمر شويل - جدة رابط استعلام حساب المواطن الدفعة الجديدة 56 شهر يوليو 2022، الدفعة التي يتنظرها فئات كبيرة من أبناء المملكة العربية السعودية، ولا سيما قبل العيد الذي يهل علينا جميعاً بعد ساعات قليلة جداً، والذي يحتاج فيه المسلمين شراء اللحوم والملابس وغيرها من احتياجات العيد، لذا ترتفع معدلات البحث في هذه الساعات حول عن رابط استعلام حساب المواطن الدفعة الجديدة، مع دقات الساعات الأولي من صباح يوم الخميس الموافق 7 من شهر يوليو 2022، حيث موعد صرف حساب المواطن، والذي يعد بمثابة طوق النجاة من الظروف التي يعاني منها العديد من الفئات السعودية نظير انتشار الوباء الذي أدي إلي توقف الأعمال عند العديد من المؤسسات نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية للنجاة من هذا الوباء الذي راح ضحيته الملايين حول العالم، لذا نوضح إليكم عبر موقعكم ثقفني جميع تفاصيل دعم حساب المواطن.

رابط استعلام حساب المواطن الدفعة الجديدة 56 شهر يوليو 2022

يبدأ المستفيدين من الدعم الشهري المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله من كل مكروه، في صرف حساب المواطن، في صباح يوم الخميس الموافق 8 ذي الحجة 1443، وذلك للمواطنين السعوديين التي شملتهم معايير الاستحقاق المحددة مسبقا، والتي من أهمها أن يكون المواطن من الفئات ذات الدخل المتوسط أو الأقل من المتوسط، التي لا يتجاوز الدخل الشهري لهم عن عشرين ألف ريال، أضافه علي هذه الضوابط التي حددتها وزارة العمل السعودية أن يكون المستحق للدعم متواجد بصفة دائمة بالمملكة غير موجود بالسجون أو دار الإيواء، كما يجب أن يكون يحمل الجنسية السعودية.

رابط استعلام حساب المواطن الدفعة 56

يتمكن المواطنين السعوديين الذين شملهم شروط حساب المواطن من الاستعلام عن قيمة الدعم المخصص لشهر يوليو 2022، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت هذه الخطوات كالاتي:

يجب في البداية الدخول علي رابط حساب المواطن. القيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية للمستحق للدعم. الضغط علي زر استعلام ستظهر لكم كافة تفاصيل دعم حساب المواطن للدفعة 56.

طريقة التواصل مع برنامج حساب المواطن

أتاحت وزارة العمل السعودية رقم مخصص للتواصل مع خدمة عملاء برنامج حساب المواطن من أجل التعرف على المزيد من الاستفسارات الخاصة بصرف الدعم أو العديد من الاستفسارات الأخري وذلك من خلال الرقم التالي (19912) كما يتمكن المواطنين أيضا من التواصل مع برنامج حساب المواطن 56 من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر لبرنامج حساب المواطن.

تسجيل جديد في حساب المواطن

بدأت عمليات التقديم في برنامج حساب المواطن من جديد بعد التوقف عن التسجيل منذ الإنتهاء من الدفعة 28، لذا على الراغبين فى التسجيل تقديم المستندات المطلوبة للقبول عبر رابط حساب المواطن.