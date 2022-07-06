مسؤولون أوكرانيون: معارك عنيفة وقصف واسع النطاق فى معركة دونيتسك

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية تخوض قتالًا عنيفًا مدعومًا بنيران مدفعية واسعة النطاق فى الوقت الذى تشن فيه هجومًا كبيرًا على منطقة دونيتسك بـ أوكرانيا، وذلك بعد يوم من إعلان موسكو النصر فى مقاطعة لوهانسك المجاورة.





تتكون دونيتسك ولوهانسك من دونباس، الجزء الشرقى الصناعى من أوكرانيا الذى شهد أكبر معركة فى أوروبا لأجيال.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، تقول روسيا إنها تريد انتزاع السيطرة على دونباس بأكملها من أوكرانيا نيابة عن الانفصاليين المدعومين من موسكو فى الجمهوريتين الشعبيتين.

بعد أن سيطرت القوات الروسية يوم الأحد على ليسيتشانسك، آخر معقل للمقاومة الأوكرانية فى لوهانسك، قال المسؤولون الأوكرانيون إنهم يتوقعون الآن أن تركز موسكو جهودها بشكل خاص على مدينتى سلوفينسك وكراماتورسك فى دونيتسك.

وقال حاكم منطقة لوهانسك سيرهى جايداى للتلفزيون الأوكرانى إن معارك عنيفة اندلعت على أطراف منطقة لوهانسك، مضيفا أن الجيش وقوات الاحتياط الروسية أرسلت إلى هناك فى محاولة على ما يبدو لعبور نهر سيفرسكى دونيتس.

قال مسؤولون محليون إن القوات الروسية قصفت، الثلاثاء، سوقا ومنطقة سكنية فى سلوفيانسك، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة سبعة.

وشاهد مراسل لـ "رويترز" فى مكان الحادث دخانًا أصفر يتصاعد من متجر لبيع لوازم السيارات وألسنة اللهب تجتاح صفوفًا من أكشاك السوق بينما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران.

وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو إن سلوفيانسك وكراماتورسك القريبين عانوا من قصف شديد خلال الليل. لا يوجد مكان آمن بدون قصف فى منطقة دونيتسك.