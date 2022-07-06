العالم اليوم - الحكومة النرويجية تنهي إضراب العمال في قطاع النفط والغاز

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 يوليو 2022 08:19 صباحاً - قال زعيم نقابة ليدرن العمالية، أودن انجفارستن، إن الحكومة النرويجية تدخلت أمس الثلاثاء لوقف إضراب في قطاع الطاقة بالبلاد خفض إنتاج النفط والغاز.

وأضاف زعيم النقابة في مقابلة مع رويترز أن "العمال سيعودون للعمل في أقرب وقت ممكن".

كان وزير العمل استدعى المديرين التنفيذين لصناعة النفط والغاز في البلاد وزعماء نقابة عمالية بدأت إضرابا عن العمل إلى اجتماع أمس قبيل ساعات من تصعيد محتمل في الصراع بين الجانبين عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وللحكومة في فنزويلا سلطة التدخل في الاضرابات في ظل ظروف معينة، والاستدعاءات من وزير العمل غالبا ما تشير إلى أن الإضراب سينتهي.

بدأ عمال حقول النفط والغاز البحرية في النرويج اضرابا أمس للمطالبة بزيادة الأجور وهو ما أثاتر مخاوف بأن يؤدي إلى خفض صادرات البلاد من الغاز بحوالي 60 بالمئة ويفاقم نقصا في الإمدادات مرتبطا بالحرب في أوكرانيا.

كان أسعار خام برنت تراجعت بالأمس وسط مخاوف من سقوط العالم في براثن الركود، والتي تطغى على المخاوف الخاصة بتعطل الإمدادات ونقص المعروض في الأسواق الدولية.