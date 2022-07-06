بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حتى غروب شمس 9 يوليو

جدة - نرمين السيد - أمر الرئيس الأمريكى جو بايدن بتنكيس الأعلام على البيت الأبيض وسائر المبانى الحكومية والمواقع العسكرية والقواعد البحرية فى أنحاء البلاد حدادا على أرواح ضحايا حادث إطلاق النار بمدينة شيكاغو حتى غروب يوم السبت الموافق 9 يوليو الجارى.





وأضاف بايدن، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض اليوم، أنه سيتم كذلك تنكيس الأعلام على السفارات والمكاتب القنصلية وسائر المنشآت والقواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة حول العالم خلال نفس الفترة.

وكان حادث إطلاق النار قد وقع الإثنين خلال احتفال مزدحم فى مدينة شيكاغو بمناسبة يوم الاستقلال 4 يوليو فى بلدة هايلاند بارك قرب المدنية فى ولاية إلينوى الأمريكية وأسفر عن مقتل أشخاص وإصابة العشرات بجراح.

ويتم تداول ما يقرب من ربع القمح المنتج فى جميع أنحاء العالم دوليا، على عكس الأرز، على سبيل المثال، الذى يستهلكه المنتجون محليا إلى حد كبير.