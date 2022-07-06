رئيس كوريا الجنوبية يتوعد كيم جونج أون

جدة - نرمين السيد - أمر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الجيش يوم الأربعاء بالرد "على وجه السرعة وبصرامة" فى حالة حدوث أى استفزاز من الجارة الشمالية وسط مخاوف من أن تجرى أول تجربة نووية لها منذ 5 سنوات.





ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المكتب الرئاسى إن يون، الذى تولى منصبه فى مايو، ترأس أول اجتماع له مع كبار القادة العسكريين ودعا إلى قدرات قوية لردع برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وأجرت كوريا الشمالية بقيادة زعيمها كيم جونج أون، هذا العام 2022 تجارب صاروخية بوتيرة غير مسبوقة، ويُعتقد أنها تستعد لتجربتها النووية السابعة.

عقد الاجتماع العسكرى بعد يوم من وصول مقاتلات الشبح التابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز F-35A إلى كوريا الجنوبية فى أول زيارة معلنة لها منذ عام 2017، حيث انخرط الحلفاء والشمال المسلح نوويًا فى دورة تصعيدية من استعراض الأسلحة.

وذكر المكتب الرئاسى أن "الرئيس يون قال إن القدرات الدفاعية القوية يجب أن تكون جاهزة لحماية أمن البلاد ومصالحها الوطنية حيث إن الشكوك الأمنية المحيطة بكوريا الجنوبية وشمال شرق آسيا تتزايد أكثر من أى وقت مضى".

فى الأسبوع الماضى، التقى يون مع الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا على هامش قمة الناتو فى مدريد واتفقا على استكشاف مزيد من الوسائل لتعزيز "الردع الموسع" ضد كوريا الشمالية.