خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 2022 بعد التعديل

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عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 2022، وخطوات التسجيل بعد التعديل الجديد الذي أسعد مئات الآلاف من مستفيدي الدعم، والذي يخص فتح باب التقديم في حساب المواطن للحصول على المساعدات المالية الشهرية، حيث قامت الحكومة السعودية في عام ٢٠١٧م بإطلاق برنامج حساب المواطن بهدف دعم الأسر محدودة الدخل، وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث يقدم برنامج حساب المواطن دعم مادي للمستفيدين يوم ١٠ من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم أو تأخير موعد صرف هذا الدعم يوم او يومين فى حالة تصادف هذا اليوم مع عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، لذا يعد هذا الدعم السند الأكبر للكثير من الأسر السعودية منخفض الدخل، كونه يقدم لهم دعم مالي شهري طوال الوقت، مالم يحدث تغير في شروط الصرف.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 2022

يتمكن المستفيدين من الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام بالذهاب مباشرةً إلى موقع حساب المواطن ca.gov.sa.

الانتقال إلي حسابات المستفيدين.

الضغط علي الاستعلام برقم الهوية.

إدخال رقم الهوية والدفعة التي تريد الاستعلام عنها والنقر علي كلمة أظهار.

الانتظار حتي يتم ظهور جميع التفاصيل وهل انت من مستحقي الدفعة أم لا.

رقم حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن رقم جوال يتم من خلاله التواصل والاستفسارات والشكاوى، والاستعلام وحل المشكلات، واستقبال مكالمات المواطنين، ويمكن الاتصال من خلال هذا الرقم ١٩٩١٢ حيث يكون العمل من الساعة الثامنة إلى الساعة الرابعة يوميا، لخدمة المواطنين والمواطنات وأتاحت خدمات اخري مثل البوابة الإلكترونية وحساب خدمة العملة علي تويتر،واليك خطوات التسجيل في حساب المواطن.

اعتراض حساب المواطن

لكي تتمكن من عمل اعتراض على دعم برنامج حساب المواطن يحب عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من خلال الضغط هنا ca.gov.sa.

الضغط علي إدارة الحسابات ثم الدخول علي حسابي.

النقر علي تاريخ الاستحقاق ظهور قائمة بالإحالة في حالة عدم توافر أهلية يتم ظهور رسالة بالتفصيل عن الرفض .

القيام بالضغط علي رفع الاعتراض.

نقوم بكتابة وتسجيل جميع البيانات المطلوبة في طلب الاعتراض.

النقر علي كلمة إرسال.

ونذكركم بـ موعد صرف حساب المواطن بعد التعديل.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

ينبغي على المتقدمين للحصول على دعم حساب المواطن أن تتوافر لديهم المستندات التالية:

مستندات ورقية تثبت بوجود حساب بنكي ورقم الحساب.

بطاقة الهوية الوطنية.

ما يثبت أن الدخل يقل عن ٢٠٠٠ ريال سعودي ليتم أنشاء حساب للمواطن.

بطاقة لتعريف للمواطنين العاطلين عن العمل أو العاملين بالجهات الخاصة أو الحكومية.

تقديم أوراق تدل علي الرواتب الغير ثابته أو الإضافية.

تقديم مستندات بأماكن العمل المسجلة والغير مسجلة.

ونذكركم بـ تعديلات حساب المواطن الجديدة.

وصلنا لختام شرح خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 2022 بعد التعديل.