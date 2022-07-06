نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا.. رابط كشوفات pdf نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2022 العراق عبر وزارة موقع التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي موعد اعلان نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2022 العراق، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة في الكنترولات خلال الأيام الماضية وتجري حاليًا إعداد كشوفات pdf نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول 2022 العراق تهميدًا لإعلان وزارة موقع التربية العراقية النتائج النهائية عبر موقعها الرسمي خلال الساعات القادمة وفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم، وخلال السطور التالية نستعرض معكم رابط pdf نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول 2022 العراق عبر وزارة موقع التربية العراقية بالرقم الامتحاني لإستخراج نتيجة الثالث متوسط في عموم المحافظات العراقية.

موعد اعلان نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2022 الدور الأول

ونشر المركز الإعلامي بوزارة التربية العراقية، بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، حيث ذكر البيان إنه سيتم إعلان نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول العراق 2022 قبل حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده المولى عز وجل على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، مشيرة إلي أن نتائج الصف الثالث متوسط العراق ستكون متاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وموقع ناجح نتائجنا والنجاح.

رابط الإستعلام نتائج الصف الثالث متوسط العراق الدور الأول

ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن رابط كشوفات pdf نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2022 العراق عبر وزارة موقع التربية العراقية حسب الرقم الامتحاني وفق الخطوات التالية:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

ثانيًا: ثم النقر على أيقونة النتائج الوزارية.

ثالثًا: ثم تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب.

رابعًا: ثم تحديد المحافظة المقيم فيها الطالب.

خامسًا: ثم كتابة الرقم الامتحاني.

سادسًا: ثم النقر علي كلمة استعلام لمعرفة نتائج الصف الثالث متوسط العراق 2022.

يذكر أن طلَّاب الصف الثالث المتوسط أكملوا امتحاناتهم النهائية يوم 20 من حزيران الحالي، بعد تأجيل الامتحانات عدة أيام بسبب تسريب أسئلة مادة الرياضيات، في محافظات بغداد الرصافة، الكرخ البصرة، ذي قار ديالى كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى القادسية الأنبار، بابل، صلاح الدين، الكرخ الاولى، الكرخ الثانية الكرخ الثالثة، الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة السليمانية، واسط اربیل، دهوك.

نتائج الصف الثالث متوسط العراق، أعلنت وزارة التربية العراقية في بيان لها من خلال المركز الإعلامي، إنه سيتم إعلان نتائج الثالث متوسط الصف الثالث متوسط 2022 لمحافظة النجف الاشرف الدور الاول وعموم المحافظات العراقية، نتائج ثالث متوسط 2021 / 2022 الدور الاول للامتحانات الوزارية، خلال الساعات القادمة عبر موقع وزارة التربية العراقية، فور إعتماد النتيجة النهائية وحيث إنه من المقرر إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الاول العراق قبل حلول العيد الأضحى المبارك.