نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر mocd.gov.ae مكرمة حاكم الإمارات 2022 تسجيل بدل تضخم وزارة تنمية المجتمع UAE بالهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة mocd.gov.ae مكرمة حاكم الإمارات التي تقرر بداية صرفها للفئات المخصصة من وزارة تنمية المجتمع للمساعدة على مكافحة ارتفاع الأسعار وسميت بمعونة بدل التضخم المقدمة من الوزارة، بينما قامت الوزارة بفتح باب التسجيل الإلكتروني في طلبات جديدة لصرف مكرمة جديدة تستهدف فئات جديدة من الشعب تصرف في وقت لاحق، وقد شهد الموقع الإلكتروني لتسجيل الطلبات لوزارة تنمية المجتمع ضغطا كبيرا خلال الساعات الماضية إلا أن الوزارة أعلنت إصلاح الموقع لاستقبال طلبات التسجيل الإلكتروني، كما أتاحت الوزارة رقم الاتصال للاستعلام.

mocd.gov.ae مكرمة حاكم الإمارات 2022 تسجيل بدل تضخم وزارة تنمية المجتمع UAE بالهوية

بالنسبة للمتقاعدين هل هم من ضمن المستحقين في هذه البرامج؟#مركز_الأخبار_أبوظبي pic.twitter.com/Io6uAy0FVH — علوم الدار (@oloumaldar) بالنسبة للمتقاعدين هل هم من ضمن المستحقين في هذه البرامج؟#مركز_الأخبار_أبوظبي pic.twitter.com/Io6uAy0FVH — علوم الدار (@oloumaldar) July 4, 2022

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن صرف بدل للتضخم وعلاء المعيشة في الدولة لعدد من فئات المجتمع، حيث قامت وزارة تنمية المجتمع باستهداف الفئات محدودة الدخل من غير القادرين على العمل أو الموظفين الحكوميين لصرف بدل للغذاء ودعم الكهرباء والمياه والوقود كذلك، ويـأتي ذلك حرصا من الوزارة على تجاوز الفترة الحالية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار في الدولة الإماراتية متأثرة بارتفاع التضخم العالمي.

الفئات المستهدفة بصرف بدل التضخم المعيشي

الأسرة الإماراتية التي يكون أحد الابوين فيها موظف بالقطاع الحكومي.

يجب أن يكون دخل الاسرة لا يزيد عن 12 ألف درهم.

يكون بالأسرة أطفال يقل أعمارهم عن 21 عام.

تستهدف الوزارة أيضا المتقاعدين الغير قادرين على العمل على ألا يزيد المعاش الشهري لهم عن 12 ألف درهم.

يكون من حق المعاقين أيضا الغير قادرين على العمل ويتقاضوا رواتب من الوزارة صرف بدل للغلاء وبدل كشف طبي كذلك.

موعد صرف مكرمة حاكم الإمارات وبدل التضخم 2022

كيف يتم احتساب دخل الأسرة لاستحقاق #علاوات_بدل_التضخم؟ #برق_الإمارات pic.twitter.com/JP6qUdOjYf — برق الإمارات (@UAE_BARQ) كيف يتم احتساب دخل الأسرة لاستحقاق #علاوات_بدل_التضخم؟ #برق_الإمارات pic.twitter.com/JP6qUdOjYf — برق الإمارات (@UAE_BARQ) July 5, 2022

أعلنت وزارة تنمية المجتمع عبر منصة تويتر المواعيد المقرر صرفها:

أعلنت الوزارة بداية صرف بدل التضخم ومكرمة حاكم الإمارات للفئات المستهدفة ابتداء من 5 يوليو 2022.

فتحت الوزارة باب التسجيل لطلب مساعدات للمواطنين منها في 5 يوليو 2022.

تقرر الرد على طلبات التسجيل في خلال 22 يوم عمل.

يتم صرف بدل التضخم للتسجيلات الجديدة في شهر سبتمبر 2022

خطوات وكيفية طلب معونة وزارة تنمية المجتمع لصرف مكرمة حاكم الإمارات

يقوم المواطن الكامل المواطنة بمتابعة ا لصفحة الرئيسية للوزارة والتعرف على الخدمات. ويجب الاشتراك أيضا في وزارة تنمية المجتمع تجيب على الأسئلة الأكثر شيوعاً بخصوص "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل".#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/iuSJ58Hc9Y — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 5, 2022 . يكون عليه التسجيل في المنصة الخاصة بطلب الخدمات مباشرة . يقوم باختيار الخدمات الإلكترونية. يتم الطلب مشمولا بالبيانات الكاملة عن صاحب الطلب والإقرار بصحتها. يتم الرد على الطلب بعد 22 يوم عمل، بينما يتم الصرف في سبتمبر 2022.

أرقام وزارة تنمية المجتمع