فيضانات سيدنى.. تشريد ودمار ووقف حال (تفاصيل وأرقام)

جدة - نرمين السيد - أظهرت صور الأقمار الصناعية، اليوم الأربعاء، أن العواصف البرية التى ضربت عدة أجزاء من مدينة سيدنى بـ أستراليا مع هطول أمطار غزيرة لمدة 4 أيام، ابتعدت عن المدينة، على الرغم من بقاء الأنهار فوق مستويات الخطر، مما أجبر المزيد من عمليات الإجلاء.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت السلطات إن أكثر من 85 ألف شخص فى نيو ساوث ويلز، معظمهم فى الضواحى الغربية لسيدنى، طُلب منهم إما الإجلاء أو التحذير من أنهم قد يتلقون أوامر إخلاء، ارتفاعا من 50 ألفا يوم الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء أنطونى ألبانيز خلال إفادة إعلامية "لا يزال هذا وضعًا خطيرًا ونحن بحاجة إلى الاستجابة بشكل مناسب"، حيث أعلن عن دفعة نقدية طارئة لمرة واحدة قدرها 1000 دولار أسترالى "680 دولارًا" أمريكيًا للسكان المتضررين من الفيضانات.

انتقل نظام الضغط المنخفض المكثف قبالة الساحل الشرقى لـ أستراليا إلى الساحل الشمالى الأوسط لـ نيو ساوث ويلز الممتد عبر 300 كيلومتر "186 ميلاً"، حيث توقع مكتب الطقس هطول الأمطار بما يزيد عن 200 ملم "8 بوصات" هناك على مدى ست ساعات.

الفيضانات فى أستراليا

تواصل الأمطار الغزيرة منذ يوم السبت إلقاء المياه فى مستجمعات الأنهار حول سيدنى، والتى كانت بالفعل قريبة من طاقتها الكاملة قبل الفيضانات الأخيرة، حيث حذرت السلطات من أن أزمة الفيضانات قد تطول حتى أوائل الأسبوع المقبل.

سيطرت ظاهرة "لا نينا" على طقس الساحل الشرقى لـ أستراليا، والتى ترتبط عادةً بمعدلات هطول أمطار أكبر، لمدة عامين على التوالى. انتهى الحدث فى يونيو، ولكن هناك فرصة بنسبة 50% لعودته فى وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات متوقفة فوق أسطح منازل وسكان يصطفون فى صف المنازل والشركات بأكياس من الرمل، بينما شوهدت طواقم الطوارئ وهى تنقذ حيوانات المزرعة العالقة.

وشهدت بعض المناطق فى نيو ساوث ويلز ما يصل إلى 700 ملم "28 بوصة" من الأمطار منذ يوم السبت، أى أكثر من المتوسط ​​السنوى، لكن الظروف بدأت فى الهدوء فى سيدنى..