توجيه 7 تهم إلى مرتكب مذبحة شيكاغو.. المزيد فى انتظاره

وقال إريك رينهارت، محامى مقاطعة ليك كاونتى، إن كريمو متهم بسبع تهم بالقتل من الدرجة الأولى، واحدة لكل من الأشخاص السبعة الذين قتلوا فى ما وصفه رينهارت بأنه "هجوم متعمد ومحسوب".
وقال رينهارت "هذه ليست سوى الأولى من بين العديد من التهم التى سيتم توجيهها". يتوقع المدعون توجيه عشرات التهم الإضافية.
ويواجه كريمو عقوبة السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط إذا أدين.
واستعان كريمو بمحامى الدفاع البارز فى شيكاغو توم دوركين، الذى قال إنه حاول زيارة محامٍ لكريمو ليلة الاثنين، لكن لم يُسمح له بذلك.
قالت السلطات فى هايلاند بارك إن كريمو خطط للهجوم لأسابيع، مرتديًا زى امرأة لإخفاء وشمه والاندماج مع الحشد، وتوجه إلى ويسكونسن قبل إلقاء القبض عليه.
وأكدت الشرطة الأمريكية بعد ظهر الثلاثاء وفاة ضحية سابعة متأثرة بجروح أصيب بها فى حادث إطلاق نار، فيما أصيب ما لا يقل عن 38 شخصا.
وشارك مصدر رفيع المستوى فى إنفاذ القانون لديه معرفة مباشرة بالتحقيق صورة كريمو وهو يرتدى ملابس نسائية، مشيرًا إلى أن الصورة تم التقاطها يوم الاثنين بعد إطلاق النار.
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