نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن مواعيد اختبار القدرة المعرفية و شروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن مواعيد اختبار القدرة المعرفية وشروط التقديم، يرغب العديد من الطلاب المتقدمين لدخول الجامعات في معرفة كيفية معرفة مواعيد اختبارات القدرة المعرفية، وسوف نوضح ذلك بالتفصيل عبر هذا المقال، فتابعونا.

طريقة الاستعلام عن مواعيد اختبار القدرة المعرفية

يمكنك معرفة جميع مواعيد الاختبار المعرفي عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

يرجى الدخول إلى الموقع الرسمي لغرفة التدريب التقييمي

بعد ذلك، انقر فوق رمز المنتجات والخدمات في شريط القائمة.

بعدها اضغط على رمز اختبار القدرة المعرفية العام.

ثم حدد جدول الاختبار.

في النهاية سوف يتم عرض صفحة مع جدول تاريخ الاختبار.

شروط التقديم في اختبار القدرة المعرفية

هناك بعض الشروط التي يجب أن يفي بها الفرد المتقدم للحصول على نتيجة اختبار معرفي، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدمون من المملكة العربية السعودية.

الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

الحصول على لقاح كورونا.

يرجى تقديم المستندات التالية: أصل الهوية الوطنية، جواز السفر الأصلي، رخصة القيادة الأصلية، نسخة من بطاقة العائلة، بطاقة جامعية سارية المفعول، بالإضافة إلى ذلك صورة شخصية.

لا بد من اتبع جميع التعليمات عند إجراء الاختبار.

غرض اختبار القدرات المعرفية

تظهر النتائج العلمية طويلة المدى أن هذا النوع من الاختبارات يمكن أن يتنبأ بمدى أداء الموظف لمهمة ما في العمل، بغض النظر عن طبيعة العمل.

علاوة على ذلك، يفي هذا الاختبار بالمعايير الأخرى المستخدمة مجتمعة لقياس العمليات المعرفية والقدرات العامة.

أيضا، استخدام الأدوات التي تستخدمها وزارة الشؤون المدنية لمقارنة أوضاع حفظ السلام لموظفي الخدمة المدنية في المملكة “باستثناء الحالة الصحية والتعليمية”.

محتوى اختبار القدرات المعرفية

يتم اختيار مكونات الاختبار وتعريفها وفقًا للنظرية العلمية الحديثة لتصنيف القدرة العقلية “كارولهورن كارتل”، يتضمن محتوى الاختبار أربع قدرات رئيسية:

إتقان اللغة: القدرة على فهم معنى الكلمات واستخدامها بشكل فعال، وفهم علاقتها بالمعنى الوارد في جملة أو فقرة أو نص مكتوب.

القدرة الكمية: القدرة على معالجة المعلومات الكمية.

القدرة الاستنتاجية: القدرة على استخلاص استنتاجات حول البيانات أو المعلومات المجردة أو الرموز الأخلاقية من خلال تطبيق القواعد الاستنتاجية والاستدلال الاستقرائي، أيضا.

القدرة المكانية: باستخدام مجموعة من الصور والأشكال الهندسية، يمكنك قياس قدرتك البصرية وتكيفها من خلال عرض سلسلة من الرسومات. بالإضافة إلى ذلك الأشكال التي تعرض كائنات ثلاثية الأبعاد.



رسوم اختبار القدرات المعرفية

طريقة الاستعلام عن مواعيد اختبار القدرة المعرفية وشروط التقديم، حددت إدارة التقييم والتعلم الرسوم المطلوبة للتقدم للتسجيل لإجراء اختبار القدرة المعرفية على النحو التالي: