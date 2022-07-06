نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط كلية الملك فهد الأمنية 1443 في المقال التالي
شروط كلية الملك فهد الأمنية 1443، كلية الملك فهد الأمنية من الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية، التي يرغب الجميع في الالتحاق بها، وخلال هذه المقالة سنوضح لكم الكلية بالتفصيل، فابقوا معنا.
شروط كلية الملك فهد الأمنية 1443
وضعت الجامعة بعض الشروط التي يجب على المتقدم استيفاؤها في الجامعة، وتحتاج إلى معرفة الشروط قبل التقديم:
- يجب أن يكون المتقدمون للجامعة من المملكة العربية السعودية.
- لا يتم قبول المولودين خارج المملكة، حتى لو كانوا من المملكة العربية السعودية.
- يحتاج المتقدمون المتزوجون إلى زوجة سعودية.
- لكن لا يتم قبول الأشخاص من جنسيات أخرى.
- تجري الجامعة عدة اختبارات ويشترط على المتقدمين اجتياز جميع الاختبارات والقدرات إلى جانب اختبار التحصيل الدراسي.
- ارتفاع مقدم الطلب 168 سم أو أكثر ويسمح بالارتفاع فوق ذلك.
- ينبغي أن يتمتع المتقدمون بمستوى نفسي عالٍ، وأن يكونوا خاليين من الأمراض وأن يتمتعوا بدرجة عالية من اللياقة البدنية.
- يجب أن يكون الوزن متناسبًا مع الطول.
- لا بد أن يتمتع المتقدمون بشخصية وسمعة وسلوك جيد.
- يجب عدم طرد المتقدمين من أو مع أي من الجامعات الأخرى.
- يجب تقديم دليل على الفشل عند التقديم إلى إحدى الجامعات.
- يتعين على المتقدمين اجتياز مقابلة شخصية وجميع الاختبارات.
- يجب أن يتراوح عمر المتقدمين بين 22 و30 عامًا.
أبشر رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443
يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن الطريقة الصحيحة للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية، لكن الكثيرين لا يعرفون ذلك.
أيضًا، تنشر العديد من المواقع طريقة خاطئة للتقديم، طريقة التقديم الصحيحة على النحو التالي:
- يتم الدخول إلى موقع منصة أبشر .
- انقر فوق علامات التبويب في أعلى الصفحة.
- حدد المهنة المناسبة وفقًا للخلفية التعليمية التي اكتسبها مقدم الطلب.
- ستتم كتابة البيانات الشخصية في الحقول الموجودة إلى جانب المعلومات الأخرى.
- يجب أن يدرك المتقدمون أنه في حالة انتهاك أحد الطلبات للشروط، فسيتم رفض الطلب ولن يتم قبوله من قبل الجامعة.
- بمجرد رفضه، لن يكون الشخص مؤهلاً لإعادة التقديم للجامعة.
شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية 1443 – 2022
- يجب أن يكون في غضون عام من التحاق الطالب بالمدرسة الثانوية.
- يتفوق الطلاب في جميع الاختبارات والقدرات العامة.
- أن يجتاز الطلاب اختبار اللياقة البدنية.
الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية الملك فهد الأمنية 1443 – 2022
- نسخة من شهادة الميلاد.
- نسخة من بطاقة الأحوال الشخصية الخاصة بك.
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك.
- 6 صور شخصية.
- نسخة من كشف درجات الطالب.
- نسخة من ترجمة اللغة الأجنبية للأداء الأكاديمي للطالب.
- في حالة انتماء المتقدم لأحد الاختصاصيين تقديم شهادة تدريب متقدم مختومة بخاتم السلطة المختصة.
- ويكون ذلك شرطا للقبول في الجامعة.
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