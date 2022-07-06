نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن برقم الهوية 1444 بدء التسجيل وفقأ للتعديلات الجديدة للبرنامج وأيداع مبالغ الدفعة 56 مع مبلغ الدعم الاضافى اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حل مشكلة عدم وصول الدعم في حساب المواطن، إن المملكة العربية السعودية تعمل على قدم وساق من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الدعم للمواطنين المستحقين له، وكان لبرنامج حساب المواطن دورا كبيراً في ذلك، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن هذا البرنامج لمساندة الفئات المتضررة من أزمة فيروس كورونا والأزمات الاقتصادية التي تشهدها بعض القطاعات في ظل استمرار الجائحة، ووفرت راتب شهري لكل مواطن مستحق لهذا الدعم يصرف له في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، كذلك وفرت بعض الحلول لمشكلة عدم وصول الدعم لبعض المواطنين نتناولها بالتفصيل في السطور القادمة.

حل مشكلة عدم وصول الدعم في حساب المواطن

أعلن القائمون على إدارة برنامج حساب المواطن إجابة لتساؤلات الكثير من المواطنين الذين يواجهون مشكلة في وصول الدعم لهم، حيث إنه في حالة لم يصل الراتب الشهري بشكل طبيعي في الموعد المحدد له كل شهر يحق لهذا المواطن تقديم شكوى عبر إرسال طلب على خدمة «صوتك مسموع» وبعدها يقوم المواطن بتحديد نوع إرسال الطلب وهو المدفوعات ثم يحدد نوع الطلب الفرعي وهو استقبال الدفعة، وفور الانتهاء من ذلك يتم دراسة الطلب وحل المشكلة ويرسل الراتب الشهري على حساب المواطن في أقرب وقت ممكن.

4 خطوات لتغيير حسابك البنكي في برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/JrUHut3RNy — حساب المواطن (@citizenaccount) 4 خطوات لتغيير حسابك البنكي في برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/JrUHut3RNy — حساب المواطن (@citizenaccount) February 20, 2022

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن

هناك بعض الخطوات التي يجب على جميع المستفيدين من برنامج حساب مواطن إتباعها من أجل تحديث بيانات الحساب في هذا البرنامج لاستمرار تقديم الدعم لهم بشكل إلكتروني باستخدام رقم الهوية فقط، ويتم ذلك عن طريق الخطوات الآتية:

الدخول إلى برنامج حساب المواطن.

يقوم المواطن بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بدقة عالية.

يقوم المواطن بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بدقة عالية. الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة تحديث البيانات.

تحديد منطقة التي يقطنها المواطن كذلك المدينة والحي والشارع.

استكمال إدخال البيانات مثل هاتف المنزل ورقم الجوال ورقم آخر للجوال.

بعدها يتم إدخال جميع بيانات الحساب البنكي.

يتم الضغط في النهاية على زر التأكيد.

الاستعلام عن دعم حساب المواطن

إن طريقة الاستعلام عن دعم حساب المواطن على الموقع الإلكتروني عبر الدخول إلى رابط الاستعلام عن الدعم في حساب المواطن برقم الهوية فقط وهو ca.gov.sa ثم الدخول إلى المكان المخصص للاستعلام وتقديم الاستفسارات والشكاوى وملء الخانة المسموح بها الكتابة بما تريد.

حساب المواطن يبدأ بتطبيق التعديلات الجديدة

وعلى صعيد متصل جاء قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود بإعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن مع تخصيص مبلغ 8 مليار ريال سعودي كمبلغ دعم إضافي للمستفيدن الحاليين من الدعم وذلك بدء البرنامج في إيداع الدفعة 56 من البرنامج اليوم الموافق الأربعاء 6 يوليو 2022م ويشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي بجانب أنه تم تخصيص مبلغ 10.4 مليار ريال سعودي للمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج ريفي