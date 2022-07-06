شروط القبول في حرس الحدود السعودي 1443، تأسست حرس الحدود السعودي في عام 1313ه -1913 على يد الملك عبد العزيز بن آل سعود، وكان ذلك في مدينة الأحساء بشرق المملكة العربية السعودية، وسنوضح القبول في حرس الحدود السعودي، فابقوا معنا.

شروط القبول في حرس الحدود السعودي 1443

حدد حرس الحدود السعودي بعض الآليات والشروط المطلوبة لمقدمي الطلبات الإداريين من السلطات.

هناك استثناءات من الجنسية السعودية للمتقدمين، وأولئك الذين عاشوا في الخارج مع والدهم أثناء خدمته في المملكة.

الحصول على شهادة الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية وغيرها.

يتميز بحسن السيرة والسلوك والصدق.

لا يُدان بجرائم تتعلق بالاحتيال.

ليست هناك حاجة لإنهاء الخدمات في الجامعات السعودية والمختبرات والمراكز العسكرية.

ضرورة معادلة الوثائق التعليمية التي حصلت عليها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية خارج المملكة العربية السعودية.

بطاقة هوية بصلاحية ممتدة.

لا تتزوج من غير السعودية.

يجب ألا يقل طولك عن 168 سم.

تاريخ الميلاد بعد 1 أكتوبر 1410.

لا تعمل للجهات الحكومية أو تخدم في الجيش.

شكّل نفسك وطابق طولك ووزنك.

يجب عليك الخضوع لفحص طبي.

نجاحك في مقابلة شخصية.

سنقوم بتنفيذ إجراءات القبول.

المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف حرس الحدود 1443

أوضحت المديرية العامة بعض المستندات التي يجب أن تتوفر لدى المتقدمين الإداريين في المديرية العامة:

بطاقة هوية سارية ونسختين من بطاقة الهوية.

نسخة من هوية الأب.

نسخة من البطاقة العائلية.

نسخة من هوية والدتك.

أصل جميع الخلفيات التعليمية مع إرفاق نسختين.

أيضا نسخة من أي أهلية إضافية.

5 صور شخصية ملونة مقاس 4×6.

الحاجة إلى نسخة واضحة من وثيقة A4.

وظائف حرس الحدود بالسعودية

اتفقت وزارة الداخلية السعودية مع الوزارات المعنية على التقدم لوظيفة رجال في حرس الحدود. وكشفت عن كيفية التقديم وبعض الشروط مثل الخصائص والمؤهلات الجسدية والنفسية.



تعتبر وظيفة حرس الحدود من أهم المناصب في المملكة، فالجنود على اطلاع على الأنشطة غير القانونية الموضحة أدناه:

تهريب المهاجرين غير الشرعيين من الخارج بما يهدد الأمن القومي.

كما تراقب أنشطة التهريب المتعلقة بالمخدرات والسلع غير المشروعة.

أيضا تفرض شروطًا على المتقدمين لهذه الوظيفة لحماية مسقط رأسهم.

تعليمات حضور المقبولين في حرس الحدود

يجب أن يكون جميع المرشحين المقبولين حاضرين في الوقت المحدد في المقابلة.

ويجب عليهم إحضار المستندات التكميلية المدرجة أدناه: