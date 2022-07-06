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عمر شويل - جدة تم صدور المكرمة الملكية لمستفيدي حساب المواطن ومستحقي دعم الضمان الاجتماعي وعودة صرف مساعدة مقطوعة لمرة واحدة كمعاش ضماني، وذلك في صورة بدل غلاء معيشة بمبلع يقترب من 10 مليار ريال، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الخاص بمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستحقي دعم حساب المواطن وكذلك صغار مربي الماشية، ونستعرض من خلال هذا التقرير التوضيحي توزيعات هذا الدعم الإضافي الذي أقره الملك سلمان بالأمر الملكي الذي صدر يوم مساء الاثنين 4 يوليو 2022، وذلك بناء على الدراسة الذي أعدة مجلس اشؤون الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد، وتم نشر نص الأمر الملكي على وكالة الأنباء السعودية واس،والسبب وراء الدعم الإضافي ما نتج عن الأحوال الاقتصادية العالية التي كان لها تأثير سلبي على معظم دول العالم، وعانى منها شعوب تلك الدول، حيث ارتفعت الأسعار العالمية لجميع السلع الأساسية والاستراتيجية، وذلك في موجة تضخمية غير مسبوقة، فما كان من القائمين على أمر المملكة السعودية سوى إقرار حزمة مساعدات سخية لمستفيدي الضمان الاجتماعي أثلجت صدورهم.

[أمر ملكي] صرف مساعدة مقطوعة “لمرة واحدة” ودعم إضافي لحساب المواطن “بدل غلاء معيشة”

أما عن تفاصيل الدعم الإضافي الذي أقره الملك سلمان بالمكرمة الملكية لتي صدرت قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، فقد شملت زيادة الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن وكذلك مستفيدي برنامج أنعام لصغار مربي الماشية، وكذلك جميع مستفيدي برامج الضمان الاجتماعي، وجاءت الاستفادة من الدعم الإضافي وفق ما أقره مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة سمو ولي العهد.

الدعم الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبدل علاء المعيشة

تقديم دعم إضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن بمبلغ 8 مليار ريال سعودي.

تخصيص مبلغ وقدرة 408 مليون ريال يتم تقديمه للمستفيدين من برنامج دعم صغار مربي الماشية.

مساعدة مقطوعة تصرف لمرة واحدة بديل عن مقطوعة الضمان الاجتماعي التي تم وقف العمل بها منذ عدة سنوات، ويتم صرف تلك المساعدة في صورة معاش استثنائي إضافي، حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي.

يتم تخصيص مبلغ يقارب 10 مليار ريال لبناء مخزون احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية.

خطوات تسجيل جديد في حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

تسجيل الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي البوابة الإلكترونية.

إدخال رقم الهوية.

القيام بإدخال رقم الجوال.

تاريخ الميلاد.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك الجوال الذي قمت بإدخاله، وتحتوي الرسالة على كلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

بعد إتمام التسجيل يمكنك القيام بتغيير كلمة السر، وكذلك مراجعة البيانات والإقرار بصحتها.

عليك بعد ذلك رفع وتحميل المستندات والوثائق لمطلوبة.

إضافة بيانات العنوان والحساب البنكي وبيانات التابعين والدخل والعقارات.

حساب الدعم الإضافي باستخدام الحاسبة التقديرية في حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

هذا وقد أتاح برنامج حساب المواطن طريقة للاستعلام عن قيمة الاستحقاق من خلال رابط الحاسبة التقديرية لاستحقاق الدعم على موقع برنامج حساب المواطن الرسمي، حيث يمكن ذلك من خلال الخطوات التالية:

إنشاء حساب جديد من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن .

. الدخول مباشرة على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

النقر على أيقونة الحاسبة التقديرية.

عليك أن تقوم بتحديد حالتك من الخيارات المتاحة.

القيام بالضغط على خيار أحسب.

سيظهر لك مبلغ الاستحقاق التقديري.

دعم إضافي لحساب المواطن وصغار مربي الماشية ومقطوعة ضمان كبدل غلاء معيشة

معرفة حالة الأهلية في برنامج حساب المواطن استعلام بالهاتف الجوال

وبذلك يكون إجمالي الدعم الإضافي الذي تم إقراره بالأمر الملكي 20 مليار ريال سعودي، ويكون لبرنامج حساب المواطن نصيب الأسد من هذا الدعم، حيث تم، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن،وذلك بعد توقف التسجيل من العام 2019، حيث يمكن التسجيل حالياً كمستفيد جديد، وكذلك يمكن إضافة التابعين.

لمعرفة حالة الأهلية لبرنامج حساب المواطن ومتطلبات قبول الأهلية، ويتم ذلك من خلال الدخول على حسابك في برنامج حساب المواطن، ويتم الاستعلام عن حالة الأهلية من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على حسابك في حساب المواطن.

إدخال بيناتك والتي تشمل اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على حالة طلب الأهلية.

وفي حتام هذا التقرير نكون قد شرحنا بطريقة مُبسطة طريقة التسجيل كمستفيد جديد من برنامج حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وكذلك تقسيم المكرمة الملكية وهي الدعم الإضافي التي أقره خادم الحرمين الشريفين كبدل لغلاء المعيشية نتيجة التضخم وارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية، ويستفيد من هذا الدعم الإضافي مستحقي دعم حساب المواطن وذلك من خلال اشنراطات وضوابط لاستحقاق الدعم ، وكذلك مستفيدي الضمان الاجتماعي، والمستفيدين من برنامج أنهام لصغار مربي الماشية.

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