“هنا” صدور نتائج الدورة الأولى 2022 في سوريا امتحانات الشهادة الثانوية الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية

شهدت الساعات الأخيرة اعلان رسمي جاء من جانب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم عن النتائج الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية، وذلك من حيث جميع التخصصات الخاصة بها وهي الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية” للدورة الأولى لعام 2022، حيث أعلنت رسميا الوزارة من خلال تصريحات هامة أدلت بها مديرة التعليم المهني في الوزارة المهندسة هزار إسماعيل أنه قد الإنتهاء من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، وسوف نرصد من خلال هذه السطور كل ما يتعلق بالاعلان عن نتائج الدورة الاولى 2022.

نتائج الدورة الأولى 2022 الشهادة الثانوية الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية

وقد تم التنويه إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان قد بلغ على نحو 1604 طلاب من الاختصاصات الثلاثة خلال الفترة الماضية، والتي قد تم تقسيمها لتكون على نحو 1096 طالب زراعة و496 طالب بيطرة و12 طالب آلات زراعية فيما بلغت نسبة النجاح 2ر44 بالمئة، وقد أرضها كذلك إسماعيل من خلال التصريحات الخاصة بها أنه اعتباراً من اليوم الثاني والذي يلي صدور نتائج الدورة الأولى، ولمدة خمسة أيام فقط بما فيها العطل الرسمية يمكن لطلاب الشهادة الثانوية بالاختصاصات الثلاثة التقديم بالاعتراضات على نتائجهم في مادتين على الأكثر، وذلك حتى يتم العالم اعادة تصحيح النتائج الخاصة بالطالب للتأكد من حصوله على النتيجة التي يستحقها، كما قد تم الاشارة إلى أن الحائز المرتبة الأولى والثانية من الناجحين على مستوى القطر في الاختصاصات الثلاثة السابقة سوف يقوم بالاستفادة من المكافأة الشهرية المالية المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2021 بقيمة 45 ألف ليرة سورية وذلك في الدورة الأولى حصراً.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية 2022

وقد أكدت وزارة الزراعة رسميا عدم أنه يمكن للطلاب الذكور الأوائل على مستوى المحافظات التقدم للدراسة في “المعهد العربي التقني للزراعة والثروة السمكية” وذلك بناس على ما جاء في المفاضلة وحاجة مديرية الحراج لمراقبين حراجيين، وقد اشارت كذلك الوزارة إلى أن التسجيل لامتحانات الدورة الثانية 2022 سوف يكون رسميا بداية من صباح اليوم الثاني الذي يلي صدور نتائج الدورة الأولى ولغاية يوم الأحد الموافق 17-7-2022 بما فيها العطل الرسمية.