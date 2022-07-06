نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اليكم” الكشف عن موعد نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية الجمهورية اللبنانية في المقال التالي
شهدت الساعات الأخيرة اعلان رسمي جاء من جانب المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، بوابتي قد أشارت إلى موعد اعلان نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية، حيث أعلنت المديرية رسميا بالتكليف انّ اعمال التصحيح والتدقيق ذات الصلة بشهادة الاجازة الفنية قد انتهت رسميا خلال الساعات الأخيرة، وهي أعمال التصحيح التي قد بدأت خلال الأيام الماضية ليتم العمل على مراجعة النتائج تمهيدا لطرح النتائج من خلال المواقع التي قد تم تفعيلها رسميا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما كشفته رسميا المديرية العامة للتعليم المهني بشأن موعد اعلان نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية.
موعد إعلان نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية
وقد تم الإنتهاء رسميا من أعمال تصحيح الامتحانات لشهادة الإجازات الفنية، وذلك جاء بهدف تمكين المرشحين لشهادة الاجازة الفنية من الاطلاع على نتائجهم، فمن المقرر أن تُصدر رئيسة اللجنة الفاحصة – المديرة العامة للتعليم المهني والتقني، نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تم التنويه أن النتائج سوف تكون في الأيام الاولى من شهر يوليو والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي المفعل من قبل وزارة التعليم، حيث كان الطلاب قد أنتهوا رسميا من أداء الامتحانات خلال الفترة الاخيرة، وعلى الفور قد بدأت اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب تمهيدا لرصد النتائج والاعلان عنها بعدما يتم اعتمادها من خلال الموقع الرسمي المفعل من جانب الجهات المسئولة.
كيفية الاستعلام عن نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية 2022
ويُمكن لكافة الطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية الخاصة بالطلاب وهي نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الإجازة الفنية، وذلك من خلال الدخول الى احد الموقعين التاليين والذي تم تفعيلهم الكترونيا من خلال الجهة الرسمية المسئولة، حيث يتم استخراج النتيجة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة:
- يتم زيارة الموقع الرسمي الخاص بالاستعلام عن النتيجة http://results.vte-gov.com/
- أو من خلال زيارة الموقع http://results.vte.gov.lb/، حيث يتم اختيار أيقونة استخراج النتيجة الخاصة الامتحانات الرسمية.
- يتم ادخال البيانات الاساسية الخاصة بالطالب ومن ثم اختيار ايقونة استخراج النتيجة لتظهر مباشرة.
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