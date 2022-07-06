“حكومتنا للشباب” رابط موقع منظومة القروض السكنية ليبيا 202 pmhi.ly مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والأسر المحتاجة

يهتم العديد من المواطنين في جميع أنحاء ليبيا من الشباب بالتعرف على كيفية التسجيل في منظومة القروض السكنية، فنجد أن التسجيل في القروض العقارية هو أكثر ما يهتم به الشباب بشكل كبير، وذلك بعدما قامت الحكومة الليبية خلال الفترة الاخيرة بالاعلان عن اطلاق خدمة جديدة وهي خدمة المصباح في القروض العقارية والتي تم توفيرها إلى الشباب الغير قادرين الحصول على وحدات سكنية، وقد وضعت الحكومة الليبية في ذلك مجموعة من الشروط الهامة حتى يستطيع المواطن التسجيل في منظومة القروض السكنية، فقد أكدت الحكومة أنه قد تم اطلاق هذه الخدمة وتقديم الوحدات السكنية وذلك نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها دولة ليبيا منذ عدة سنوات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا 2022 وأهم الشروط التي يجب توافرها.

التسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا للشباب 2022

وقد جاءت المنظومة الخاصة بالقروض العقارية التي تم اطلاقها من قبل الحكومة الليبية تعمل على استهداف بشكل أساسي الشباب الذين لا يملكون الأموال الكافية يستطيعوا الزواج، وكذلك الشباب الذين لا يمتلكوا الدعم المالي الكافي لشراء وحدة سكنية أو بنائها، وفي هذا الإطار فقد تم تفعيل رابط التسجيل لكي يتم الحصول على الدعم العقاري المناسب بناء على توافر مجموعة من الضوابط والشروط التي تم الاعلان عنها، وهي ضرورة ألا يكون المتقدم لديه سكن بالفعل، وكذلك يجب أن يكون ليبي الجنسية.

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وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني المخصص للتسجيل من قبل الشباب في ليبيا في منظومة القروض السكنية، حيث يتم التسجيل بسهولة الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.