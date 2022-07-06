العالم اليوم - "حذاء" يحرم أسطورة ألعاب القوى من بطولة العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 يوليو 2022 03:21 صباحاً - ستغيب الفنزويلية يوليمار روخاس، صاحبة الرقم القياسي العالمي في الوثب الثلاثي، عن منافسات الوثب الطويل في بطولة العالم لألعاب القوى هذا الشهر، بعد إلغاء رقمها التأهيلي 6.93 متر لاستخدامها حذاء غير مصرح به.

وتخطت بطلة العالم مرتين متتاليتين في الوثب الثلاثي الرقم التأهيلي بالوثب الطويل في يونيو الماضي، في منافسات بمدينة وادي الحجارة، وفقا للاتحاد الدولي لألعاب القوى، لكنها ارتدت حذاء غير مسموح به في المنافسات.

وأضاف الاتحاد الدولي في بيان: "حاولت روخاس المنافسة في الوثب الطويل بعد هذا الحدث للتأهل لبطولة العالم في أوريغون بالولايات المتحدة 2022، لكن الإصابة منعتها".

ويسمح بأن يبلغ سُمك نعل الحذاء 20 مليمترا بحد أقصى في الوثب الطويل، و25 مليمترا في الوثب الثلاثي.

ولم يتسن لـ"رويترز" الحصول على تعليق فوري من ممثل لروخاس، الطامحة لتحقيق لقب بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي في الوثب الثلاثي.

وتابع الاتحاد الدولي: "ندرك شعور السيدة روخاس وجمهورها بخيبة أمل، لكننا نتطلع لمشاهدتها تنافس في الوثب الثلاثي في أوريغون 2022، وأن تتأهل للمسابقتين في العام المقبل ولبطولة العالم بودابست 2023".

وتنطلق بطولة العالم في يوجين بولاية أوريغون في 15 يوليو الجاري.