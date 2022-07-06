تعيين وزير مالية من أصول عراقية فى المملكة المتحدة (تفاصيل)

وقال موقع موقع "بى بى سى"، ولد الزهاوى فى العراق، فى 2 يونيو عام 1967، وانتقل إلى المملكة المتحدة مع أسرته عندما كان فى التاسعة، وتلقى تعليمه فى "كينجز كولدج" فى ويمبلدون، وتعليمه الجامعى فى "يونيفرسيتى كولدج" التابعة لجامعة لندن، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال.
ويرث الزهاوى ذو الـ 55 عامًا، اقتصادًا يتجه على الأرجح إلى تباطؤ حاد أو حتى ركود، وسيواجه ضغوطًا فورية لبذل المزيد لمساعدة الأسر المتعثرة وخفض الضرائب التى فى طريقها لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.
كان الزهاوى وزيرًا للتعليم فى حكومة تيريزا ماى، وبعد العمل فى مناصب وزارية صغرى فى إدارتى التعليم والأعمال، تم تعيينه وزيراً مسؤولاً عن إطلاق لقاح كورونا فى عام 2020، وفى عام 2021، رقَّاه بوريس جونسون إلى مجلس الوزراء لإدارة سياسة التعليم.
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