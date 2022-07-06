الولايات المتحدة: معركة دونباس قد تطول.. ولن نتوقف عن دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "المعركة فى دونباس قد تطول، وسنرى خسائر وإنجازات لـ الجانبين".
وأضافت: "هذا لا يعنى أن روسيا ستحقق أهدافها وأوكرانيا ستتوقف عن القتال.. سندعم أوكرانيا، لقد أعطيناهم أكبر قدر من الدعم فى المجالات الأمنية ولن نتوقف".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، قد أوضح فى وقت سابق، أن قياة الولايات المتحدة للأوكرانيين فى هذه الحرب لا يسمح لهم بالتفكير والتحدث عن السلام، مشيرًا إلى أن الغرب يراهن على استمرار القتال فى أوكرانيا.
وأكد أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة لا يساهم فى نجاح المفاوضات مع روسيا وأن الأمر سيكون له تأثير سلبى.
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