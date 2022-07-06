طريقة التسجيل في حساب المواطن للأسر والأفراد ومعرفة قيمة الدعم 1443 ca.gov.sa

يعد من أكثر ما يشغل بال المواطنين في المملكة العربية السعودية في تلك الأيام هو طريقة التسجيل في حساب المواطن 1443 وذلك بعد أن تم فتح التسجيل مجددا بناءا على الأوامر الملكية التي صدرت وأقرت إتاحة التقديم للمواطنين والاستفادة من برنامج الدعم الذي يستفيد منه الكثيرين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق والتي تم وضعها بعناية شديدة من أجل إيصال الدعم إلى المستحقين فقط من المواطنين، ويتم التقديم من خلال المنصة الإلكترونية التي قامت الحكومة السعودية بإعدادها بشكل جيد من أجل قبول طلبات جميع الراغبين في التقديم، على أن يتم فحص جميع الطلبات الإعلان عن نتائج الأهلية بناءا على مدى مطابقة المتقدم مع الشروط والمعايير التي يتم الالتزام بها في إعداد قوائم المستفيدين.

التسجيل في حساب المواطن للأسر والأفراد

وكانت الفترة الماضية قد شهدت توقف للتسجيل في برنامج حساب المواطن وهو ما جعل الكثيرين يقوموا بالتساؤل من خلال محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي عن موعد إعادة فتح التسجيل من جديد سواء للأسر أو الأفراد الراغبين في الاستفادة من الدعم، حتى صدرت أوامر ملكية بإعادة فتح باب التسجيل وهو ما جعل الكثيرين يقبلون على تقديم طلبات الاستفادة من البرنامج، ويتم ذلك من خلال إتباع تلك الخطوات:

الدخول على منصة حساب المواطن

أنقر على إنشاء حساب جديد.

اكتب رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.

سوف تصلك رسالة نصية بها كلمة المرور.

قم بإدخال كلمة المرور التي تم إرسالها لتأكيد رقم الجوال.

تقوم بتغيير كلمة المرور إلى كلمة جديدة.

رفع جميع المستندات والوثائق المطلوبة.

إدخال العنوان والحساب البنكي.

كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالتابعين ومقدار الدخل الخاص بالأسرة.

معرفة قيمة الدعم من خلال الحاسبة التقديرية

كما تم الإعلان بأن المواطنين الذين تم قبولهم في الاستفادة من الدعم الخاص بحساب المواطن يمكنهم معرفة قيمة المبلغ المستحق لهم، وذلك من خلال الدخول على الحاسبة التقديرية والتي يتم فتحها من خلال تسجيل الدخول عبر المنصة الإلكترونية بعد أن يتم قبولك ضمن المستفيدين، وسوف يتبين لك المبلغ والمستحق والذي يكون متغير من حالة إلى أخرى حسب عدد أفراد الأسرة ومقدار الدخل وأعمار التابعين وغيرها من المعايير التي يتم على أساسها تقييم المبلغ المستحق والذي يحقق العدالة بين جميع المستفيدين.