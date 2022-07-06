“هُنا Link” التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال فقط ca.gov.sa

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عمر شويل - جدة نتعرف معكم على رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال، حيث زاد البحث من قبل السادة المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية عن طرق التسجيل في حساب المواطن، وقد تابعنا معكم طريقة التسجيل في حساب المواطن عبر الكمبيوتر، وهذا خاصة بعد الأوامر الملكية الأخيرة، ويريد الكثير من الأشخاص في التسجيل في أسرع وقت، وهذا حتى يستطيعوا الحصول على راتب الدفعة المقبلة في حالة قبول الأهلية، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كيفية تسجيل الدخول وإنشاء الحساب.

تعديلات حساب المواطن

وقد جاء البحث والاستفسارات بين المتابعين ومتابعات موقع ثقفني كبيرا بخصوص تفاصيل حساب المواطن الجديدة، وخاصة أن الأوامر الملكية تركت الكثير من علامات الاستفهام، وخاصة بين المستفيدين القدامى والمستفيدين الجدد، وسنحاول أن نجاوب عليها بشكل مختصر في هذا المقال.

حيث تم إعادة فتح التسجيل في برنامج دعم حساب المواطن 2022.

تم تخصيص دعم إضافي مبلغ 8 مليارات ريال سعودي.

وهذا ما يعني أنه سيتم شمول مستفيدين جدد في البرنامج، كما وسيتم زيادة الدعم الشهري الذي يحصل عليه المواطن أيضا.

وكل هذه القرارت اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي، وهذا في إطار حرص الدولة على المواطنين وعنايتها بهم في مواجهة ارتفاع الأسعار الحالي، والذي يواجهه العالم أجمع وليس المملكة العربية السعودية فقط.

كم زيادة حساب المواطن

وقد أكدت العديد من المصادر أنه سيتم زيادة الراتب الذي يحصل عليه المستفيد بنسبة ليست بالقليلة على الإطلاق، والتي قد تصل إلى 70 بالمئة حتى نهاية هذا العام، وهذا ما سنتأكد منه بالطبع مع إيداع الدفعة 56 في حسابات المستفيدين، ولكن يمكنكم معرفة المبلغ الذي ستحصلون عليها في حاسبة حساب المواطن.

رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال

وسنتابع معكم كيف تقومون بالتسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين الجدد، وهذا عبر الرابط الخاص البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وعبر التطبيق الرسمي، فتابع الخطوات: