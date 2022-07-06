“سجل بسهولة” تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 الأن من خلال موقع hrsd.gov.sa برقم الهوية

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443، تم الاعلان رسميا من قبل المسؤولين في الضمان الاجتماعي أنه قد تمت اتاحة التسجيل الجديد لأعداد كبيرة من المواطنين، ومنذ ذلك الحين وقد بدأ اعداد كبيرة من الراغبين في القديم بالبحث عن رابط وخطوات تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443، ليتعرف كافة المواطنين على الرابط الذي يمكن من خلاله التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، و للتعرف على تفاصيل التسجيل تابعو السطور التالية.

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443

إن دعم الضمان الاجتماعي المطور يعتبر واحدًا من أهم أنواع الدعم التي يتم تقديمها إلى أعداد كبيرة من المستفيدين، وتعتبر تلك إحدى طرق الدعم التي يتم تقديمها في المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر انه قد تم الاعلان رسميا من قبل المسؤولين عن بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم، وقد جاءت تلك الشروط مثل الآتي:

أن لا يكون دخل المتقدم زائد عن 120 ألف ريال سعودي في العام.

أن يكون الحد الاقصى لراتب المتقدم 3200 ريال شهرياً إذا كان يعول اسرة.

أن يقوم المتقدم بتسليم كافة الاوراق المطلوبة فور قبوله بشكل مبدئي.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون سن المتقدم بين 25 الى 50 عام.

أن لا يكون لدية أي عقارات أو محلات مُسجلة بإسمة.

ان يكون مقيم داخل المملكة.

أن يكون لديه بطاقة هوية وطنية سارية.

رابط وخطوات تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكن الآن تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443 الكترونياً بإتباع التالي:

قم بالضغط على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المحدث.

سجل الدخول إلى الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

إذا لم يكن لديك حساب في الموقع قم بإنشاء واحد عن طريق الضغط على “انشاء حساب جديد”، ثم ادخل كافة البيانات المطلوبة منك في الخانات المحددة لها.

ستظهر أمامك بعض الخدمات المتاحة، قم باختيار خدمة “تسجيل الضمان الاجتماعي المطور.

سيطلب منك الموقع بعض البيانات الهامة لبدء علمية التسجيل، مثل رقم الهوية الوطنية واسم المتقدم رباعيًا وغيرها من البيانات المطلوبة.

بعد اتمام تسجيل البيانات قم بالضغط على تسجيل، وسيتم التواصل معك من قبل المسؤولين.

مُتاح الآن الدخول للمواطنين الذين ينطبق عليهم شروط الحصول على الدعم الى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للقيام من خلالة بعملية تسجيل طلب الحصول على دعم نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث قد تم الاعلام رسمياً في الآونة الزمنية الاخيرة عن فتح باب التسجيل، ولهذا فإنة يمكن القيام بالتسجيل الآن بكل سهولة.