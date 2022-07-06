حازت اعجاب الجميع طريقه تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو Grand theft auto

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لعبة جراند ثيفت أوتو هي تلك اللعبة الشهيرة التي دوماً ما يرغب في لعبها الكثيرين، ويسألون أيضاً عن طريقة تحميلها بكل سهولة على الهواتف الخاصة بهم التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد أو نظام الآي أو أس، أو على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، وفيما يلي سوف نقدم لكم في السطور الآتية طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو، حيث قد تمكنت اللعبة خلال السنوات الماضية من حصد إعجاب ملايين اللاعبين على مستوى كافة دول العالم أجمع دون استثناء.
لعبه جراند ثيفت أوتو
كان قد بحث الكثيرون من الأشخاص عن أسهل الطرق السهلة لتثبيت وتحميل اللعب الشهيرة التي يعشقها الجميع وهي لعبة جراند ثيفت أوتو بشكل مجاني، فتلك اللعبة تعتبر واحدة من أشهر الألعاب وأفضلها وخاصة عند فئة الشباب، فالجميع يرغب في قضاء الأوقات الممتعة مع الأصدقاء في اللعبة المميزة بدون ممل أو انزعاج حتى قد يمر بهم الوقت في اللعب لساعات طويلة دون أن يشعروا بمرور كل هذا الوقت، فهي حقاً واحد من أفضل الألعاب الإلكترونية، وتعتمد اللعبة على رغبة اللاعب الدائمة في الفوز على الأعداء، كما أن تصميم اللعبة يعد عالي الجودة والألوان تظهر زاهية بتقنية الاتش دي.
طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو بكل سهولة على الهواتف
يمكن الآن لأي من اللاعبين إمكانية تحميل وتثبيت اللعب الشهيرة جراند ثيفت أوتو على الهواتف الخاصة بهم بمنتهى السهولة، وذلك من خلال فقط إتباع عدة خطوات كبيرة وسهلة جاءت كما يلي:
- في البداية لابد على اللاعب ضرورة التأكد أن جهاز الهاتف الخاص به متصل بشبكة الإنترنت.
- بعد ذلك يقوم اللاعب بالدخول إلى متجر جوجل بلاي وذلك في حالة كان هاتفه يعمل بنظام الأندرويد، أما في حالة كان الهاتف الخاص به يعمل بنظام الآي أو اس، فهنا يقوم اللاعب بالدخول إلى متجر آب ستور حتى يتم تحميل اللعبة.
- يقوم اللاعب بإدخال الاسم الخاص باللعبة داخل المربع الخاص بالبحث عن الألعاب والتطبيقات سواء داخل متجر جوجل بلاي أو متجر آب ستور، وهو جراند ثيفت أوتو، ثم يضغط على علامة البحث.
- ثم بعد ذلك يقوم اللاعب بالاختيار من بين كافة النتائج التي سوف تظهر له في نتائج البحث، وغالباً تكون اللعبة هي النتيجة الأولى.
- يتم الضغط فوق أيقونة تحميل اللعبة، ثم الانتظار قليلاً حتى الإنتهاء من تحميل اللعبة وتثبيتها على الهاتف.
- يقوم اللاعب بعد ذلك بإدخال كافة البيانات الخاصة به بصورة صحيحة، ثم يبدأ في فتح اللعبة للاستمتاع باللعب مع اصدقائه.
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