education.gov.mr الآن الاستعلام عن نتائج كونكور موريتانيا 2022 مسابقة دخول السنة الأولي إعدادي عبر موقع موريباك

بعد أن انهي الطلاب في ولايات موريتانيا امتحانات مسابقة الكونكور ويتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد أعلانا النتيجة والتي تشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور والتي يفترض أن وزارة الأمن والوطنية في موريتانيا قد صرحت عن اقتراب موعد ظهورها، لذلك ينتظرها ويبحث عنها الملايين من الطلاب عبر ولايات موريتانيا المختلفة البالغ عددها ٦١ ولاية على أحر من الجمر، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن النتيجة في كل ولاية على موقع الوزارة الوطنية بموريتانيا وهو موقع موريباك وآخر المستجدات حول النتيجة في هذا المقال.

كيفية الاستعلام عن النتيجة

وبعدما عرف الكثير أن الوزارة قد أوشكت للأعلان عن النتيجة عبر موقع وزارة الوطنية في موريتانيا أصبح الكثير يبحث عن الموقع للاستعلام عن النتيجة وكيفية معرفتها عبر رابط الوزارة سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن النتيجة عبر ذلك الرابط.

قد جعلت الوزارة ذلك الرابط للاستعلام عن النتيجة تخفيف من الازدحام عبر مقرات الاستعلام التابعة لكل ولاية ومراعاة لإجراءات مرض كوفيد-١٩.

لأبد على الطالب أن يكون مسجل أسمه ورقمه السري لحسابة على موقع الوزارة.

الاستعلام عن النتيجة يكون بإدخال البيانات كاملة وبشكل صحيح من الاسم بشكل كامل ورقم الطالب في تأدية الامتحانات.

وبعد أن يدخل التلميذ أو ولي الأمر البيانات الخاصة بالطالب ينتظر ظهور النتيجة عبر الموقع من خلال الضغط على عرض النتيجة.

معلومات عن مسابقة الكونكور في موريتانيا

بعد وضحنا لكم أهم التصريحات والمستجدات حول الاستعلام عن النتيجة الخاصة بمسابقة الكونكور في موريتانيا والتي قام الطلاب بتأدية الامتحانات الخاصة بها وسوف نعرض لكم أهم المعلومات حول هذا المسابقة.

تكون تأدية امتحانات الكونكور في موريتانيا للطلاب والطالبات حتى يلتحقوا بالسنة الأولي الإعدادية ولأبد من تأدية هذه الامتحانات أولا.

تؤكد الوزارة الوطنية الموريتانية أن نسب النجاح بهذه المسابقة تكون عالية كل عام.

أن أوائل الطلاب في هذه المسابقة يكون لهم مكافأة خاصة ومميزات إضافية عن باقي الطلاب النجاحين بامتحانات الكونكور في موريتانيا.

يتم تأدية هذه الامتحانات من كل عام بشكل أساسي لكل طالب.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بموريتانيا ظهور نتيجة كونكور فعن طريق إدخال البيانات الخاصة بك يكن الاستعلام بكل سهولة عن نتيجة كونكور موريتانيا فقد ظهرت النتيجة في مختلف المحافظات بالدولة كل ما عليك هو ادخال الاسم والرقم السري علي حسابك علي رقم الوزارة سوف تجد نتيجتك ظهرت فوراً بهذه الطريقة يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عنها خلال ساعات من عرضها حيث أنهي الطلاب الامتحانات الخاصه بهم في شهر مايو