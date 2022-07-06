هُنا.. رابط حساب المواطن تسجيل حساب جديد ca.gov.sa.. خطوات التسجيل والشروط

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عمر شويل - جدة شهدت الساعات الماضية تزايد عمليات البحث من الكثير من المواطنين في المملكة العربية العربية السعودية، عن رابط حساب المواطن تسجيل حساب جديد ca.gov.sa وخطوات التسجيل والشروط بعد إعلان الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، بفتح باب التسجيل في برنامج حساب حساب المواطن، لقبول مستفيدين جدد للإستفادة من الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة السعودية لمساعدة الأسر والعائلات في توفير مستلزمات الحياة من خلال الدعم المادي الذي يتم صرفه شهريًا للفئات المستفيدة ببرنامج الأهلية حساب المواطن.

حساب المواطن تسجيل حساب جديد ca.gov.sa

نشر الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن، الخاص بالدعم الدعم الحكومي في المملكة العربية السعودية، بيانًا أعلن فيه عن البدء في تطبيق التعديلات الجديدة، التي شملت إعادة فتح التسجيل في البرنامج، بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتخصيص دعم مالي لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، وتخصيص جزء منها تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي برنامج حساب المواطن، لمساعدة العائلات والأسرة في مواجهة الأزمة الراهنة التي تواجه دول العالم ومساعدة العائلات في توفير كافة نفقات الحياة اليومية من مأكل وملبس في إطار خطة المملكة لرؤية 2030 التي تستهدف النهوض بكافة القطاعات.

رابط حساب المواطن تسجيل حساب جديد ca.gov.sa

وأكد الحساب الرسمي لبرنامج ” حساب المواطن”، على منصة تويتر، أنه تم تفعيل الرابط الرسمي لعمليات التسجيل في برنامج الأهلية حساب المواطن بعد قرار خادم الحرمين الشريفين بفتح باب التسجيل لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التقدم عبر رابط حساب المواطن تسجيل حساب جديد ca.gov.sa والتقديم إلكترونيًا وفق الشروط التي حددها البرنامج للمستفيدين للقبول والحصول على الدعم المادي الذي يصرف شهريًا.

أولًا: إنشاء حساب جديد؛ حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج حساب المواطن.

ثانيًا: ثم إدخال بياناته والتي تشمل رقم الهوية، ورقم الجوال، وتاريخ الميلاد.

ثالثًا: ثم تسجيل الدخول للموقع بعد استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

رابعًا: تغيير كلمة المرور.

خامسًا: إدخال البيانات حيث يقوم المتقدم بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات العامة وبيانات العنوان والحساب البنكي والتابعين والدخل وبيانات العقارات.

سادسًا: عليك القيام برفع الوثائق المطلوبة إن وجدت عند إتمام رفع الطلب.

سابعًا: عليك التأكد ومراجعة البيانات بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.

الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن

وأعلن برنامج حساب المواطن السعودي الخاص بالدعم الحكومي، الفئات التي يجب أن تتوافر فيها الشروط للقبول والإستفادة في الحصول على الدعم المادي من برنامج الأهلية حساب المواطن وهم كل من:

1- حاملي الجنسية السعودية.

2- وحاملي بطاقات التنقل.

3- كما يمكن للفرد المستقل الذي يبلغ سنه 18 عاماً أو أكثر التقديم على البرنامج بشرط إقامته في مسكن منفصل.