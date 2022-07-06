نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر alnatayij نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول || خطوات الإستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من الطلبة والطالبات في كل أنحاء العراق عن رابط نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، بعد أن أعلنت الوزارة عن آخر التحديثات التي تمت في عملية التصحيح التي صرح بعض المصادر أنها تعدت نسبة 80% ومن المرجح أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليل القادمة في كافة محافظات العراق، وقد تزايدت معدلات البحث بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة الماضية عن الموعد النهائي لإعلان النتائج وأي تفاصيل تخص النتيجة، وفي التقرير التالي نرصد لكم كافة الأخبار والمستجدات في ذلك الموضوع.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول

مازال الطلاب وأولياء أمورهم يتساءلون عن موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول، وينتظرون قرار وزارة التربية للإعلان عن ظهورالنتائج بشكل رسمي من خلال موقع نتاجنا أو موقع ناجح بالإضافة إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، إذ أنه من المفترض أن يتم رفع النتائج خلال الأيام القليلة الآتية، وقد اشارت بعض المصادر أنه سوف يتم ظهور نتائج الثالث متوسط بشكل تدريجي في كافة المحافظات العراقية، عبر موقع نتائجنا من وزارة التربية والتعليم و سوف نعلمكم بكل جديد حولها، مع توضيح طريقة و خطوات الحصول عليها، أو كيفية استخراج ملفكامل لنتائج كل المحافظات بصيغة pdf.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الأول pdf

دائما تحرص الحكومة العراقية على توفير أفضل واسهل الطرق لا بنائها الطلاب ، وذلك من خلال اتباع ما يلي من الخطوات.

أولى الخطوات اللازمة ليتمكن الطالب من استخراج نتيجته هي التوجه مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا.

او موقع نتائجنا. و في الخطوة الموالية يقوم بتحديد نتيجة ثالث متوسط.

سوف تظهر امام المستعلم قائمة بأسماء المحافظات.

يجب تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

سوف يجد المستعلم خانتين بجانب الخانة الخاصة بالمحافظة و بهما حالة النتيجة (سواء تم النشر أو لم يتم النشر ).

في حالة تم النشر يضغط على عرض النتائج.

ساعات قليلة وتعتمد وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الصف الثالث متوسط الفصل الدراسي الثاني 2022 الدور الأول، حيث تعمل الآن الجهات المسؤلة على تجميع و رصد درجات الطلاب في كافة المحافظات العراقية، و فور الإنتهاء من هذة الاعمال سيتم اعتماد النتائج وطرحها الكترونياً خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الخاص بنتائج الطلاب.

ينتظر طلاب الصف الثالث المتوسط الآن ظهور النتائج الخاصة بهم للفصل الدراسي الثاني الدور الاول 2022 في حالة من التوتر والقلق، حيث يعتبر هذا الصف هو الصف الاخير في مرحلة التعليم المتوسط وبناءً على المجموع يتم تحديد الكلية التي سيلتحق بها الطالب وفقاً للتنسيق، هذا ومن المقرر ان تعتمد الوزارة النتائج رسمياً في القريب العاجل، فتابعونا لتتعرفو على المستجدات.