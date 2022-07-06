روسيا: استخدام كييف أسلحة بريطانية يجعل لندن متواطئة فى جرائمها

جدة - نرمين السيد - وقال كيلين، اليوم الثلاثاء : "هنا فى لندن، لا يزال التوجه هو أن أوكرانيا يجب أن تنتصر بأى ثمن على ما يبدو.. ولذا فيجب تزويدها بالأسلحة والتمويل".
وأضاف: "ليس من الواضح إذا كانت هذه الأسلحة ومدافع الهاوتزر قديمة جدا، فهى ربما من نوع AS-90".
وتابع: "لا نلاحظ غيرها هنا، إذا استخدموا فى القصف أسلحة الناتو من هذا النوع، فهذا تورط فى جرائم عسكرية بلا شك".
ولفت كيلين إلى أن استقالة وزيرى الصحة والمالية البريطانيين سيشكل بالطبع ضربة كبيرة للحكومة التى ما أن تخرج من فضيحة حتى تقع فى أخرى.
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