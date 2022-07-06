“استيضاح” الشروط الجديدة للتسجيل في برنامج حساب المواطن 2022 ca.gov.sa دعم ملكى إضافي

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن 2022 ca.gov.sa فمن خلال متابعتنا لأخر أخبار برنامج حساب المواطن نستعرض ما هي أهم شروط حساب المواطن الجديدة للتسجيل والتقديم كمستفيد جديد وإضافة تابع جديد، والتي صدر الأمر الملكي بزباده قيمة الدعم الموجه لبرنامج حساب المواطن بالإضافة إلى إعادة فتحب باب التسجيل في حساب المواطن وإضافة تابعين جدد لمستفيدي برنامج الدعم الأشهر بالمملكة، كما سنستعرض أيضا طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن وفق الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة، هذا بالإضافة إلى كيفية حساب قيمة الدعم بحاسب دعم حساب المواطن التقديرية، هذا ولم يقتصر الأمر على حساب المواطن بقط، بل تم زيادة الدعم الموجه لبرنامج دعم صغار مربي الماشية، “توضيح” ما هي شروط حساب المواطن الجديد بعد التعديلات الملكية

“استيضاح” الشروط الجديدة للتسجيل في برنامج حساب المواطن 2022 ca.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أن ما صدر من أمر ملكي يُعتبر بمثابة مكرمة ملكية لعيد الأضحى، فقبل الإجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك بساعات صدر الأمر الملكي بتلك المكرمة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، لذا فقد اعتبرها مواطني المملكة مكرمة ملكية لعيد الأضحى المبارك.

ما هي شروط تسجيل مستفيد جديد في برنامج حساب المواطن

يستفيد من برنامج حساب لمواطن من يتمتع بالجنسية السعودية وحاملي بطاقات التنقل فقط.

يستلزم للاستفادة من دعم حساب المواطن الإقامة الدائمة على الأراضي السعودية.

يتم استثناء السجناء المحكومين والمقيمين بدور الرعاية من استحقاق دعم حساب المواطن.

الفرد المستقل يجب ألا يقل عمره عن 24 عاماً في حال كان غير مستقل في مسكن خاص.

يجب أن يكون عمر الفرد العزب المستقل في مسكن خاص أكبر من 18 عام، على أن يقدم ما يُثبت الاستقلالية السكنية.

الحد المانع لاستحقاق دعم برنامج حساب المواطن يتحدد من خلال إجمالي ما يتقاضاه من دخل وما يمتلكه من أصول عقارية.

يتم مطابقة بيانات الدخل والبيانات الشخصية التي يتم تسجليها على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن على قاعدة البيانات الحكومية لبيان صحتها.

تم إتاحة تسجيل تابعين جدد للمستفيدين من برنامج حساب المواطن بعد صدور الأمر الملكي الخاص بالدعم الإضافي.

رابط طريقة التقديم والتسجيل في حساب المواطن على بوابته الإلكترونية

تسجيل الدخول على رابط موقع حساب المواطن الرسمي البوابة الإلكترونية .

. إدخال رقم الهوية.

القيام بإدخال رقم الجوال.

تاريخ الميلاد.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك الجوال الذي قمت بإدخاله، وتحتوي الرسالة على كلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

بعد إتمام التسجيل يمكنك القيام بتغيير كلمة السر، وكذلك مراجعة البيانات والإقرار بصحتها.

عليك بعد ذلك رفع وتحميل المستندات والوثائق لمطلوبة.

إضافة بيانات العنوان والحساب البنكي وبيانات التابعين والدخل والعقارات.

أوجه صرف الدعم الإضافي الصادر بمكرمة عيد الأضحى الملكية