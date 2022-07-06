نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “mlazemna” نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول جميع المحافظات العراقية من موقع وزارة التربية وموقع نتائجنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول، ننشر لكم عبر موقعكم المفضل رابط نتائج الصف الثالث متوسط 2022 الدور الأول حسب الاسم من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا المتخصص في الإعلان عن النتائج العراقية، فقد ازداد البحث من قبل الطلاب والطالبات وازداد معه القلق والتوتر والانتظار لموعد إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول. وزارة التربية والتعليم بدورها لم تعلن حتى الآن عن موعد محدد يتم فيه الإعلان عن النتيجة، لكن كل الأخبار والمؤشرات تشير إلى قرب الإعلان عنها وقد تكون خلال الساعات القليلة القادمة، لذلك نحن هنا في موقع ثقفني نتابع معكم النتائج لحظة بلحظة في جميع محافظات العراق، بغداد البصرة نينوي ديالي الكرخ الرصافة النجف ذي قار القادسية صلاح الدين واسط أربيل السليمانية دهوك الأنبار بابل كربلاء كركوك ميسان المثنى، وسوف نقدم لكم الروابط الرسمية لاستخراج النتائج من خلال وزارة التربية العراقية.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2022 تستحوذ على اهتمام الكثير من الأسر داخل العراق الآن. وكانت وزارة التربية قد نجحت في تنفيذ الاختبارات رغم التحديات والصعاب التي واكبت العملية الامتحانية. من تسريب للامتحانات بالإضافة إلى خطر إصابة أحد الطلاب بفيروس كورونا. لكن الوزارة نجحت في الخروج بالامتحانات إلى بر الأمان وقد اتخذت الوزارة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا.

رابط نتائج الصف الثالث متوسط 2022 حسب الاسم

يتم الاستعلام عن النتائج إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية وموقع نتائجنا وموقع ناجح. وذلك في جميع محافظات العراق بصيغة bdf وفيما يلي شرح مبسط لطريقة استخراج النتائج وهي كالتالي:-

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي http://epedu.gov.iq/.

اختيار نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول.

إدخال البيانات المطلوبة ورقم المقعد واختيار محافظة الطالب والنقر على عرض النتيجة.

كما يمكن استخراج النتائج من خلال موقع نتائجنا results.mlazemna.com وموقع النجاح بصيغة bdf بعد اختيار المحافظة وإدخال رقم المقعد.

موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط وزارة التربية

حتى الآن لم تفصح وزارة التربية العراقية عن موعد محدد للإعلان عن النتائج. لكن ووفقاً للأخبار والمؤشرات فمن المتوقع ظهورها خلال الساعات القليلة القادمة. قبل أجازة عيد الأضحى المبارك. لكن ليس هناك معلومة مؤكدة ونحن هنا في موقع ثقفني نتابع أخبار النتيجة لحظة بلحظة حتى نطلعكم على كل ما هو جديد يخص النتيجة فقط تابعونا.

عدد دروس الإكمال للصف الثالث المتوسط

مع اقتراب موعد الإعلان عن النتائج يظهر على الساحة سؤال عن عدد دروس الإكمال لهذا العام حتى يستطيع الطالب دخول الدور الثاني. وكما هو معروف فإن الوزارة كانت تعتمد في السنوات السابقة سنوات كورونا 5 مواد كحد أقصى. لكن من المتوقع أن يكون عدد دروس الإكمال هذا العام درسين أو ثلاثة على أقصى تقدير. ولن يتم الإفصاح عن العدد بشكل رسمي إلا بعد الإعلان عن النتائج رسمياً.