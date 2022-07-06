القضاء التونسى يجمد أرصدة الغنوشى وقيادات بالنهضة (غسيل أموال)

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، أذنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، اليوم الثلاثاء، للبنوك التونسية والديوان الوطنى للبريد تجميد أموال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى وابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام، والأمين العام السابق للحركة حمادى الجبالى وابنتيه، والقياديين فى الحركة، الناجح لطيف وعبد الكريم سلمان.

وورد فى نص المراسلة أن "قاضى التحقيق الأول بمكتب الثالث والعشرين بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر إذنا بقضى بتجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية التابعة للأشخاص الآتى ذكرهم ووضع أرصدتهم فى حساب انتظارى على ذمة القضية.

وجاء هذا القرار، لوجود شبهة تبييض أموال فى إطار الأبحاث المتعلقة بقضية جمعية "نماء تونس" التى تلاحقها اتهامات بتلقى أموال مشبوهة من جهات مدهولة بالخارج تقدر بالمليارات، والمرتبطة بالجهاز السرى لحركة النهضة.

ومنذ أسابيع، تم فتح هذه القضية، وفقا لشكوى قدمتها هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، والتى جاء فيها، أن أحد قيادات بحركة النهضة، انتفع ببتحويلات بنكية بحسابه المفتوح بأحد البنوك بدولة خليجية على علاقة وطيدة بتنظيم الإخوان العالمى متأتى من حساب تابع لأجهزة تلك الدولة الأجنبية بقيمة 20 مليون أورو خلال شهر جويلية 2013، وقد تعمد المعنى سحب تلك الأموال وإدخالها الى تونس واستغلالها فى تمويل أنشطة مشبوهة عبر جمعية "نماء تونس".