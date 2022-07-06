السفير الروسى فى بريطانيا: مصادرة أصولنا تضر بمكانة لندن

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدبلوماسى الروسى، فى تصريحات أذاعتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "لندن هى العاصمة المالية، هناك الكثير مما يجرى هنا فيما يتعلق بالمعاملات المالية، والتبادلات، بما فى ذلك غسيل الأموال من قبل دول مختلفة. وإذا حدث هذا، فسيحدث بالطبع إلى حد كبير تقويض مكانة لندن كعاصمة مالية عالمية".

وتابع أن المصادرة المحتملة يمكن أن تؤثر على أصول الأشخاص الخاضعين للعقوبات فقط، لكن لا يوجد أساس تشريعى لمثل هذه التحركات فى المملكة المتحدة، وقال "نحن لا نتحدث عن مصادرة الأصول الحكومية.. من الصعب الآن تحديد ما يمكن القيام به، لأن هذه ضربة، أولاً، للحق فى الملكية الخاصة، ضربة للنظام القانونى بأكمله، للقانون الدولى، بلا شك، إذا حدث ذلك فى أى وقت."

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس -فى تصريح صحفى أمس الاثنين- إن المملكة تدعم مصادرة الأصول الروسية التى وقعت تحت العقوبات لصالح أوكرانيا وتعمل حاليًا على هذه القضية.

وأضافت الوزيرة إن البرلمان البريطانى سيحتاج على الأرجح إلى تمرير قانون جديد يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة، لكنها أضافت أنه قد لا يكون من الضرورى تعديل القانون.