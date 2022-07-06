العالم اليوم - تونس.. أمر قضائي بتجميد حسابات مصرفية للغنوشي وابنه وصهره

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 يوليو 2022 12:21 صباحاً - أمر قاضي مكافحة الإرهاب في تونس بتجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لـ10 أشخاص، من بينهم زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي ورئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي وهو أيضا قيادي بالحركة ذاتها.

وقال مسؤول بلجنة التحاليل المالية في تونس لـ"رويترز"، الثلاثاء، إن القرار القضائي شمل أيضا معاذ الغنوشي نجل زعيم حركة النهضة، ورفيق عبد السلام صهر الغنوشي.

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