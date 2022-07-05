نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم رقم الضمان الاجتماعي المطور الموحد للتواصل مع خدمة العملاء مجانًا ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الضمان الاجتماعي المطور نقدمه لكم في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن توفير رقم الضمان المطور المجاني. والذي يهدف لتقديم خدمة الاستفسارات على كافة المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي وذلك خلال أوقات العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع. وفي غضون ذلك نتابع معكم في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بـ رقم الضمان الاجتماعي المطور.

رقم الضمان الاجتماعي المطور

رقم الضمان الاجتماعي المطور هو رقم موحد لكافة مناطق المملكة العربية السعودية. ويمكن التواصل من خلاله مع خدمة عملاء البرنامج مجانًا دون خصم تكاليف المكالمة. وفي السياق ذاته نشير إلى أن نظام الضمان الاجتماعي يعد من الأنظمة الهادفة التي تدعم فئة معينة من مواطني المملكة. وذلك من خلال مساعدة الأفراد محدودي الدخل والأسر المحتاجة وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. حيث يتم تقديم الإعانات المالية من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل شهري للأشخاص المستفيدين من البرنامج بعد استيفائهم للشروط.

كم رقم الضمان المطور المجاني ؟

رقم الضمان المطور المجاني والموحد لكافة مناطق المملكة نقدمه لكم في الجدول التالي. كما نتناول معكم كافة طرق التواصل مع برنامج الضمان الاجتماعي المطور. وهو كالتالي:

رقم الضمان الاجتماعي المطور 19911 للتواصل مع الدعم الفني لبرنامج الضمان المطور 8001222777 خدمة العملاء المجاني 0112915588 إرسال رسالة لصندوق بريد الضمان الاجتماعي 11157 التواصل مع برنامج الضمان الاجتماعي المطور عبر تويتر “حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“ البريد الإلكتروني للوزارة [email protected]

رقم الضمان المطور الموحد

تعرفنا في الجدول السابق على طرق التواصل مع برنامج الضمان الاجتماعي المطور. ونشير إلى أن رقم الضمان المطور الموحد والذي يعمل بشكل مجاني هو “1991”. ومن خلال هذا الرقم الموحد سيتم الرد على كافة اتصالاتكم واستفساراتكم من خلال فريق الدعم الفني المكلف من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتلبية إحتياجات المواطنين والرد على أسئلتهم واستفساراتهم في جميع الأوقات الرسمية.

عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي

وفقًا لما أعلنته حكومة المملكة العربية السعودية فإن عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي قد وصل لـ 1128877 مواطنًا ومواطنة. وذلك وفقًا للإحصائيات التي تمت خلال العام الماضي. وفي السياق ذاته أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عدد التابعين للأفراد المستفيدين من الضمان يقدر عددهم بمليون و 737 مواطنًا. فيما يقدر عدد المستفيدين من الإناث 682445 مواطنة.

الضمان الاجتماعي المطور

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم خدمات الضمان الاجتماعي المطور لمواطني المملكة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مقر عمل الوزارة. وذلك من خلال موقعها الرسمي “وزارة الموارد البشرية الضمان الاجتماعي“. وذلك في سبيل التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد بشكل سهل وسريع.