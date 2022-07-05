نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر nategafany.emis.gov.eg رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الاول بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الاول ، اجتاح جميع طلاب وطالبات الدبلومات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية محركات البحث العالمية لمعرفة النتيجة، حيث اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي النتيجة منذ قليل، وأصبحت متاحة على جميع مواقع الوزارة والإدارات التعليمية، ويمكن لجميع الطلاب الحصول عليها حسب الموقع المناسب لهم، حيث يترقب الطلاب وأولياء أمورهم النتيجة في قلق وتوتر، ومنذ أن ظهرت النتيجة وأصبح البحث عنها مهول، ويتسائل جميع الطلاب عن اللينك الخاص بالنتيجة، لذلك سوف نستعرض لكم اللينك الخاص بنتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2022 وكيفية الإستعلام عن النتيجة.

طرق الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الاول

بمجرد أن انتهى طلاب وطالبات الدبلومات الفنية من أداء الامتحانات في بداية شهر يونيو الماضي، بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وقد انتهت عمليات رصد درجات الطلاب النهائية، كما تم إعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم، ومنذ أن تم الإعلان عن ظهور النتيجة، وبدأ طلاب الدبلومات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات في البحث عن النتيجة برقم الجلوس، مترقبين معرفة النتيجة والاطمئنان على مستواهم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الاول

يبحث جميع طلاب الدبلومات الفنية عن النتيجة برقم الجلوس وذلك بعد أن أعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول اليوم الأحد الموافق 3 من شهر يوليو للعام الدراسي الجديد 2022، حيث أدي ما يقارب من 800 طالب وطالبة امتحانات العلمية والمعملية، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال التوجه إلى المدرسة المسجل بها اسم الطالب، أو من خلال صفحة الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، كما يمكن أن يحصل الطالب على النتيجة من خلال موقع الوزارة وإتباع الخطوات التالية.

أولاً يتم التوجه إلى موقع البحث وكتابة اسم بوابة التعليم الفني.

اختيار نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس وكافة البيانات التى يطلبها الموقع من الطالب.

بعد التأكد من صحة البيانات يتم الضغط على عرض النتيجة.

يمكن للطالب معرفة النتيجة فور تحميلها.

تظهر النتيجة أمام الطالب بالمجموعة النهائي ومجموع المواد الدراسية.

ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية جميع محافظات جمهورية مصر العربية وينتظر الطلاب ظهور مرحلة التنسيق لمعرفة الكليات والمعاهد الذي يمكنهم الحصول عليها فيمكن متابعة كل ما هو جديد وحصري من خلال موقعنا موقع ثقفني حيث اننا نقدم لكم كل ما هو جديد وحصري لمعرفة كافة المعلومات التي تخص بمؤشرات التنسيق للكليات والمعاهد