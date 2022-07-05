نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول حسب الاسم جميع المحافظات العراقية عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول، نتابع معكم عبر موقع ثقفني آخر أخبار نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 حسب الاسم لجميع المحافظات العراقية، وذلك مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2022 نتائجنا إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية http://epedu.gov.iq/، وموقع نتائجنا المتخصص في الإعلان عن نتائج وزارة التعليم العراقية results.mlazemna.com، وجدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث المتوسط هذا العام شهدت تسريب لأسئلة بعض المواد، مما أدى إلى تأجيل الامتحانات وعمل جدول جديد لاستئناف الاختبارات، وسوف نقدم لكم في هذا المقال موعد الإعلان عن النتائج وطريقة استخراج نتيجة الثالث متوسط الدور الأول وذلك من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز فتابعونا.

ما هو رابط نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول؟

يتم الاستعلام عن النتائج واستخراج كشوف الدرجات إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا وناجح. ولكي يحصل الطالب على بيان بالنتيجة يجب عليه القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي من خلال شبكة الانترنت http://epedu.gov.iq/.

الضغط على أيقونة نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول.

إدخال كافة البيانات المطلوبة الاسم ورقم المقعد واختيار المحافظة.

النقر على أيقونة “عرض النتائج” سوف يظهر أمامك كشوف الدرجات والنتيجة الخاصة بالطالب حال رفعها على الموقع.

كما يمكن استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2022 من خلال موقع نتائجنا results.mlazemna.com.

موعد إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 حسب الاسم

ننشر لكم أخبار نتائج الثالث متوسط الدور الأول ومتى موعدها بشكل رسمي. حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الثالث متوسط 2022 لجميع محافظات العراق، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة القادمة، كما أنه من المتوقع أن يتم ظهور نتيجة الطلاب في الصف الثالث قبل أجازة عيد الأضحى المبارك. لذلك هناك حالة ترقب وحذر شديد وقلق بين الطلاب والطالبات انتظاراً لموعد إعلان النتائج والتي متوقع لها أن تكون خلال الساعات القادمة.

وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا

نتائج الثالث متوسط 2022 واسط.

نتائج الثالث متوسط 2022 كركوك.

هنا نتائج الثالث متوسط 2022 البصرة.

نتائج الثالث متوسط 2022 ذي قار.

نتائج الثالث متوسط 2022 النجف الأشرف.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول بابل.

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بجهود كبيرة للخروج بهذه الامتحانات إلى بر الأمان. كما أنها ومنذ انطلاق الاختبارات شكلت لجان في كافة محافظات العراق تعمل دون كلل في تصحيح الأوراق الامتحانية ومراجعتها من قبل متخصصين في كل المواد. وذلك تمهيداً لرفعها على الموقع واعتمادها من قبل السيد وزير التعليم. ويتم استخراج النتيجة أيضاً من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني وموقع ناجح.

كم عدد دروس الإكمال للصف الثالث المتوسط 2022

لم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى الآن عدد دروس الإكمال للصف الثالث المتوسط. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه بعد الانتهاء من إعلان النتائج لجميع محافظات العراق بشكل رسمي. وجدير بالذكر أن دروس الإكمال في سنوات كورونا الماضية كانت 5 مواد. لكن من المتوقع تقليص هذا العدد ليكون درسين فقط أو ثلاثة على أقصى تقدير. وسوف نتابع معكم عبر موقع ثقفني هذا الأمر حتى نأتيكم بكل جديد.